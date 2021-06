Sex er vidunderlig, deilig og berusende, og til og med sunt fysisk og psykisk.

Men sex skal være frivillig og basert på lyst og glede. Hvis noen presser seg til sex mot den andres vilje, så mener vi at det er ulovlig, ja, da er det voldtekt.

I dag er loven ikke tydelig på dette. I dag er loven slik at det kun regnes som voldtekt hvis offeret har gjort fysisk motstand, og at sexen er fremtvunget ved vold eller trusler.

At man ikke ønsker å ha sex, og til og med sier klart og tydelig NEI, er ikke nok. Derfor ønsker SV å endre loven slik at all sex som ikke er frivillig skal være forbudt.

Vi vil ha en lov som gjør at man forstår at det er ulovlig å tvinge seg til sex hvis den andre sier nei, eller «jeg vil ikke», eller taust vrir seg unna og uttrykker med kroppen at hen ikke vil.

Stor skam

SV mener at en samtykkelov også har en pedagogisk og normativ funksjon ved at den gir klart uttrykk for at ufrivillig sex ikke er lov.

En tydelig lov vil øke forståelsen for at også de som ikke fysisk har satt seg til motverge, og som kanskje føler stor skam for at de ikke reagerte sterkere, også kan ha blitt utsatt for voldtekt.

SV mener også at en tydeliggjøring i loven vil kunne føre til offeret blir tatt mer alvorlig, selv om hen ikke har skreket høyt eller prøvd å slåss seg ut av en situasjon.

Noen harselerer med samtykkeordet og spør om man da skal inngå kontrakt hver gang før man har sex.

Men dette blir tøys. Selv om den andre ikke klorer og sparker, så vet man godt når den andre vil eller ikke vil.

Er du i tvil om den man vil ha sex med ønsker det, da bør du avstå eller spørre. Voldtekt er dessverre et stort problem også i Norge.

Hver tiende kvinne i Norge har blitt utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet, kanskje så mange som 15 000 i året (Amnesty).

Svært få dømt

De færreste sakene blir anmeldt, og hvis de blir anmeldt blir de fleste sakene henlagt av politiet. Svært få blir dømt. SV mener at en samtykkelov vil gjøre det lettere å bekjempe voldtekt.

Sverige innførte samtykke lov i 2018, og erfaringene derfra viser at anmeldelser, påtaler og fellende dommer har økt etter lovendringen. Faktisk så har 75 % flere blitt dømt.

Å endre straffeloven ved å innføre krav til samtykke ved sex er bare ett av mange nødvendige tiltak.

Dessverre er det svært få som tør å anmelde, og politiet mangler også kapasitet til å etterforske voldtekter.

For å gjøre noe med dette har SV også foreslått å øremerke midler til å styrke politiets etterforskning av voldtekt og vold i nære relasjoner.

Norge er omringet av land som har innført en samtykkelov, blant annet Sverige, Danmark, Irland, Belgia, Tyskland og England.

Debatten går høyt også i andre land. Dessverre ser vi en motsatt tendens i noen østeuropeiske land som Polen, Ungarn og Tyrkia, som innfører lover som svekker kvinners rettigheter.

Her må Norge vise hvilken side av historien vi ønsker å støtte. SV får støtte av Arbeiderpartiet, Venstre, Krf og Mdg.

Høyre er i tenkeboksen, mens Sp og Frp stritter imot. Så tenk på dette når du legger stemmeseddelen i urna i september.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no