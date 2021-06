Bil kjørte i elv og sank – mann ble funnet omkommet

Saken oppdateres.

Klokken 11.20 meldte politiet i Finnmark om at en bil har kjørt ut i elven Vestre Jakobselv ved Vadsø. Alle nødetatene, dykkere og et helikopter rykket til stedet.

– Bilen ligger under vann. Det er høyst sannsynlig at det befinner seg en eller flere personer i kjøretøyet, sa operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt like etter hendelsen.

Politiet brukte nærmere to timer på lokalisere bilen. Cirka klokken 13 ble den funnet der elva munner ut i fjorden.

– Bilen ble funnet nede ved brygga, og en mann ble funnet i bilen. Vi har ikke identifisert vedkommende, og vi har derfor ikke startet arbeidet med å varsle pårørende, sier operasjonslederen.

Trolig én person i bilen

Politiet holdt innledningsvis muligheten åpen for at flere kunne være i bilen. Etter flere vitneavhør mente de at det var sannsynlig at det kun var én person i bilen under ulykken.

– Vi har kommet i kontakt med vitner på stedet, som så bilen da den kjørte ut. Det er årsaken til at vi finner det mest sannsynlig at det kun var en person i bilen, sa Syversen.

Krevende forhold

Ulykken skjedde på en bro over elva på E57, og politiet fortalte om krevende forhold på stedet.

– Vi søker med dykkere og båt, men vi har fortsatt ikke funnet bilen. Den har sunket og så drevet nedover elven. Det er snakk om en stor elv med mye vann. Den er 18 meter dyp, sa operasjonslederen.

Ulykken har skjedd like før elven munner ut i fjorden.

Foreløpig er det uklart hva som kan være årsaken til utforkjøringen.