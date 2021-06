Samtykkeloven er feil og farlig

Et godt slagord kan være dårlig juss.

Alle partier på Stortinget vil bekjempe voldtekt, men en samtykkelov kan fort skape flere problemer enn den løser.

De aller, aller fleste i Norge er enige om to ting: All sex skal være frivillig. Sex uten samtykke er voldtekt.

Å si nei til en samtykkelov kan derfor virke ulogisk. Hvem er mot å kreve samtykke, liksom?

Er ikke samtykke bra og viktig? Det føles litt som å si nei til en frivillighetslov, en frihetslov eller en trygghetslov.

Men et godt slagord kan være dårlig juss.

Her er tre grunner til at en samtykkelov neppe vil fungere:



1. En samtykkelov vil være utydelig og uforutsigbar.

Da danske politikere skulle presentere sin nye samtykkelov fikk de problemer allerede fra første spørsmål fra journalistene: Hva er et samtykke?

I nesten 15 minutter ble politikerne grillet. Svarene var preget av kaos og panikk. Her er noen av forslagene som kom frem: «Et lille nuss». «Nydende lyde og relevante bevægelser». «Hvis man er tvivl om den lyd, der kommer, så må man indhente samtykke på anden vis.»

En politiker presiserte at kyssing i forkant ikke nødvendigvis er et samtykke. Men det kan være et samtykke likevel. En annen politiker forsøkte desperat å oppklare: «Et samtykke skal forstås som de helt normale verbale eller non-verbale tegn».

Akkurat, ja. Seansen ble en komplett farse, og viser litt av grunnen til at en samtykkelov er problematisk.

Vestlige rettsstater er bygget på et fundamentalt prinsipp: Strafferetten må være forutsigbar.

Alle borgere må kunne skjønne hvor grensene for straffbare handlinger går.

I Danmark og Sverige har politikerne kapitulert, og overlatt dette spørsmålet til fantasien og dommerne.

I Norge ville en så uklar straffebestemmelse havnet på kant med Grunnlovens legalitetsprinsipp: Vi sender ikke folk i fengsel når det har vært komplett umulig å forstå loven.

2. Verken bevissituasjonen eller bevisbyrden endres

En samtykkelov løser ikke det største problemet med å oppklare voldtekter:

Bevisspørsmålet.

Å bevise en voldtekt vil være minst like vanskelig som nå. Den mistenkte vil hevde at det forelå samtykke.

Den fornærmede vil hevde at det ikke var samtykke. Og der dommerne i dag griller den tiltalte, vil en samtykkelov i mye større grad flytte søkelyset over på den fornærmede: Samtykket du?

Eller, for å si det med danskene: Kom det noen «nydende lyde og relevante bevægelser»? Dette er neppe et fremskritt eller noen juridisk revolusjon i kampen mot voldtekt.

3. Vi har allerede en bedre lov

La meg være veldig tydelig: Norge har allerede et bedre lovverk enn Sverige og Danmark. Vi har faktisk blant verdens strengeste lover mot voldtekt, og vi straffer allerede ufrivillig sex.

Vi kunne selvsagt nøyd oss med å skrive i loven at «sex skal være frivillig». Men vi har gjort noe mye mer treffsikkert og avansert: Vi har definert grensene for når det foreligger frivillighet.

Vi straffer til og med dem som oppriktig ikke har visst at de voldtok, men burde skjønt det – altså grov uaktsom voldtekt.

Dette rammer nettopp de voldtektene som samtykkeloven ønsker å ramme. Her har Norge ligget 20 år foran Sverige og Danmark.

Det er all grunn til å ønske våre naboer velkommen etter. Men de har endt opp med en dårlig lov som er mer uklar enn i Norge.

Kampen skal vinnes – på en klok måte

Voldtekt er en helt grusom handling. Gjerningspersonen frarøver andre sin seksualitet, sitt selvbilde og sin trygghet.

Kampen vinnes med flere politifolk og påtalejurister, bedre og raskere etterforskning, et bedre mottaks- og støtteapparat, og arbeid med holdninger allerede fra ung alder.

Høyre åpner gjerne også for endringer i lovverket.

Men det må gjøres på en treffsikker og rettssikker måte. Da er samtykkelov feil vei å gå.

