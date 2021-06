Linkes til Premier League: – Noe kommer nok til å skje i sommer

Kristoffer Ajer hinter om at det ligger an til et klubbskifte for ham i løpet av sommeren.

Spørsmål om Kristoffer Ajers fremtid dukket hurtig opp da han møtte pressen før landslagets trening på Marbella fredag formiddag.

Den 23 år gamle midtstopperen har vært linket til flere klubber, blant annet Premier League-klubben Newcastle.

– Det er så klart mange rykter. Akkurat nå er det kun rykter. Jeg har ett år igjen av kontrakten med Celtic og forholder meg til den, men noe kommer nok til å skje i sommer, sa Ajer da han fikk spørsmål om sin fremtid under pressemøtet.

– Jeg har ett år igjen og kommer til å være lojal overfor klubben. For at både jeg og Celtic skal få best mulig utgangspunkt er nok det fornuftig at det skjer i år, svarte Ajer på direkte spørsmål om han ønsker å forlate klubben.

Hvilke klubber som er aktuelle, ville Ajer ikke gå inn på, men han bekreftet at han ønsker seg til en av de fem største europeiske ligaene.

– Jeg har dratt med meg erfaring fra nesten 180 kamper for en toppklubb som Celtic. Jeg har vunnet masse trofeer og fått oppleve hvordan fotball kan være på godt og vondt, mente 23-åringen.

23-åringen har vært Celtic-spiller i nærmere fem år. I Glasgow har han virkelig fått merke engasjementet rundt fotballen.

– Det er en vanvittig stor klubb. Man må være litt forsiktig med hva man sier til media, sa Ajer.

Verdivurderingene for midtstopperen varierer fra 45 millioner kroner til vel 200. Ifølge skotske aviser skal Newcastle-manager Steve Bruce ha et håp om å kjøpe Ajer for 85 millioner kroner, ifølge NTB.

– Jeg tror det er viktig for Kristoffer å kommer seg opp på et høyere nivå nå. Han har alle forutsetninger for å bli ekstremt god. For å klare det, må han oftere kjenne på at han blir testet til maks hver helg. Finner han en klubb hvor han kan det, vil han oippleve en enorm utvikling, sier Brede Hangeland, som er en del av landslagets lederteam.