Nå starter Petter Pilgaard opp for seg selv: – Har stått på feil scene hele livet

Etter over 10 år i rampelyset følte Petter Pilgaard at han gikk på tomgang. Nå starter han eget firma i anleggsbransjen, og føler endelig at han er hjemme.

– Når jeg skal starte «Pilgaard Maskin», så må jeg jo gjøre det ordentlig med skikkelig utstyr!

Petter Pilgaard er i fyr og flamme mens han hjelper samboeren Vendela Kirsebom om bord i hans nye traktor. Kun ett år etter at han fikk fast jobb i anleggsbransjen skal han nå starte opp for seg selv.

– Jeg skal starte i det små, og sjekke ut hvordan det går. Nå får jeg bare se hvor mange oppdrag det blir, og så får jeg steppe opp etter hvert, sier Pilgaard til God kveld Norge.

I starten skal han blant annet klippe gress, brøyte når snøen kommer, kjøre masser med traktor og drive vårrengjøring.

– Ganske enkle ting i begynnelsen, for jeg er jo fortsatt under opplæring. Men jeg tenkte etter hvert å begynne med graving, forteller Pilgaard, som også ønsker å ansette medarbeidere når tiden er moden.

Kirsebom har hvert fall ståltrua på samboeren sin, som hun møtte på «Farmen kjendis» i 2017.

– Jeg vet at det er veldig mange som har ringt, så Petter er jo beskjeden nå. Det er mange som vil samarbeide, og jeg tror det er garantert nok av jobb, sier den tidligere supermodellen.

Måtte gjøre noe nytt

Petter Pilgaard ble kjent for nordmenn etter at han vant den første sesongen av «Paradise Hotel» i 2009. Siden fikk han en karriere innen TV og radio. Etter over 10 år i showbiz fikk han nok.

– Jeg følte at jeg trengte nye utfordringer. Det jeg har gjort er egentlig bare å være meg selv, som selvfølgelig er et luksusgode, men jeg trengte virkelig å få en ny utfordring og lære nye ting. Jeg følte at jeg gikk på tomgang, forteller Pilgaard.

– For meg har det vært kjempedeilig å bare gjøre noe helt annet.

Kirsebom elsker at samboeren kan være et forbilde for yngre mennesker.

– Det er mange som kanskje ikke tør å velge yrket som anleggsarbeider, men det er så mange utfordringer og det er et så fint miljø, sier hun og ser på Pilgaard.

– Kjempemiljø! Så jeg anbefaler anleggsbransjen og byggfag. Det er kult. Du ser jo hvor glad jeg er hver gang jeg kommer hjem, sier han og smiler mot Kirsebom.

– Jeg har egentlig stått på feil scene hele livet!

TV-bransjen er backup

I oppstartsfasen har Pilgaard fått god hjelp av Kubota, som blant annet hjelper han med traktor og gressklipper.

– Petter er en god ambassadør for yrket, og er en vi ønsker å støtte i startfasen. Vi har derfor valgt støtte han med kunnskap, opplæring og en fornuftig avtale rundt maskiner for at han skal komme i gang, sier daglig leder i Nellemann Machinery, Kjetil Nilsson.

Han får med andre ord bruk for navnet han har skaffet seg gjennom tv-skjermen, og hvis alt skulle gå ad undas?

– Nei, da må jeg vel kanskje steppe ned til tv-bransjen igjen da.

– Ja, for nå er det et steg ned?

– Ja, jeg føler jo det, sier Pilgaard og ler, som samtidig ikke utelukker å en dag kombinere de to bransjene.