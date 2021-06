Ber om 21 års fengsel for Lørenskog-drapene

Påstanden ble lagt ned i Romerike og Glåmdal tingrett fredag formiddag.

De to guttene, Mikael (7) og Gabriel (1), ble funnet døde i en leilighet på Skårer i Lørenskog 19. juli i fjor. I samme leilighet ble deres 35 år gamle mor funnet kritisk skadd.

Kvinnen har i retten forklart at hun ikke husker drapene, men har erkjent at det ikke kan være noe annen enn henne.

– Ingenting peker på noen annen gjerningsmann, sier statsadvokat Evang i prosedyren.

Aktor mener motivet for drapene var at tiltalte ville hindre at barna skulle leve videre med eksmannen og hans nye kjæreste etter at hun selv tok sitt eget liv.

Evang viste blant annet til at de to guttene må ha hatt en betydelig dødsangst før de ble drept, der de heller ikke hadde noen reell mulighet til å unnslippe.

Videre er det svært skjerpende at gjerningspersonen er de to guttenes mor og hadde hovedomsorg for dem.

Den tiltalte moren har helt siden 19. juli vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus og vært under kontinuerlig overvåking på grunn av akutt fare for selvmord. I retten var hun medisinert da hun avga forklaring, men brøt likevel sammen gjentatte ganger da hun kom inn på natta guttene ble drept.