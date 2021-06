Agüeros far raser mot Pep: – Tårene hans var falske

Pep Guardiola tok til tårene etter Sergio Agüeros siste Premier League-kamp, men Agüeros far tror det hele var et spill for galleriet.

Tidligere denne uken ble det kjent at neste stoppested for Agüero blir Barcelona, etter ti år i den blå delen av Manchester. Etter kamp tok Manchester City-manager Pep Guardiola til tårene, da han snakket om argentineren.

– Han er en spesiell person for alle sammen, sa en gråtkvalt Guardiola i et intervju med Sky Sports, som du kan se i videovinduet øverst på siden.

Agüero, som er tidenes mestscorende City-spiller, spilte sin siste kamp for klubben i forrige ukes Champions League-finaletap mot Chelsea.

I et intervju med den argentinske radiostasjonen Radio La Red sier Agüeros far at han ikke kjøper Guardiolas tårer.

– Jeg tror han ikke. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tror aldri han har ønsket ham, sier han.

På spørsmål om tårene kun var et spill for galleriet, er faren krystallklar.

– Selvfølgelig. Han vil være stjernen i alle lagene han leder, i stedet for spillerne.

– Det er utrolig. Guardiola sier han er uerstattelig, men tar han ikke med i troppen. Dette er greien med Guardiola. Han er en fantastisk trener, men han bytter spillere fra dag til dag, og du vet aldri om du starter eller ikke, sier far Leonel Del Castillo.

Fikk aldri noe tilbud fra City

Han hevder også at sønnen ønsket å bli i Manchester CIty, men at han aldri fikk noe tilbud.

– Det er noen som forteller deg at du ikke lenger kan fortsette i klubben, og da har du ikke noe annet valg enn å skifte klubb.

– Han ventet til siste sekund for å se om han kunne fornye med City, men det var ikke mulig. De ønsket det ikke.

Interesse fra engelske klubber

Del Castillo forteller at sønnen hadde flere muligheter til å bli værende i England, men at han valgte å gå til Barcelona. Det betyr at han får spille med sin gode venn Lionel Messi neste sesong.

– De har vært venner siden de var 15, og har alltid snakket sammen. Jeg er sikker på at de vil spille sammen.

– Det var flere klubber som var interessert. Tottenham, Arsenal og Chelsea var interesserte helt til siste slutt. Han er veldig fornøyd med at alt nå har løst seg.