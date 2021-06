I 20 år besto Jørgens (40) hverdag av tung rus og kriminalitet – nå skal han sykle Arctic Race

Helt siden Jørgen (40) var i tenårene har livet hans vært preget av rus og kriminalitet. Sommeren 2019 klarte han imidlertid å komme seg vekk fra rusmiljøet i Oslo, da han flyttet ut til et bemannet bofellesskap for rusavhengige, Mogreina Bofellesskap, i Ullensaker kommune.

Den gang hadde Jørgen vært såpass lenge uten fast bopel at han var meldt utvandret fra Norge i Folkeregisteret.

– Han hadde verken legitimasjon eller tilgang til helsetjenester og hjelpeapparat. Jørgen manglet helt vesentlige ting som vi tar for gitt her i landet, og som man trenger for å overleve, forklarer Chris Aanvik, daglig leder i Tilrettelagt Omsorg som driver bofellesskapet.

40 ÅR: Jørgen feiret nylig 40-årsdagen ved Mogreina Bofellesskap, her avbildet sammen med noen av de ansatte. Foto: Idretten Skaper Sjanser

Ville tilbake

– Jeg ville egentlig ikke bo der først, begynner Jørgen.

Det skal litt til å rive seg løs fra en hverdag hvor amfetamin og heroin råder. Dessuten lå boligen langt unna det livet han kjente i hovedstaden.

– Jeg ville tilbake, så jeg var nesten aldri hjemme i starten. Jeg så ikke helt vitsen med det, og ville bare flytte, fortsetter Jørgen.

Fakta: Idretten Skaper Sjanser Er et lavterskel aktiviseringstilbud for ski, sykkel og riding for mennesker med rusutfordringer. Målet er flere rusfrie timer, der utøverne gjennom faste treninger i gruppe, opplever fellesskap og mestring, som kan gi et liv med mindre rus.

Foreningen er stiftet av Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund, og mottar støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Men så bestemte han seg for å gjøre et ærlig forsøk i påvente av behandling. De ansatte ved Tilrettelagt Omsorg sørget for at Jørgen fikk begynne å trene.

Det ga de utroligste resultater.

Byttet ut rus med trening

– Jeg fikk medlemskap ved Sats på Jessheim. I starten var jeg jo sjuk da jeg trente, jeg var nær ved å kollapse et par ganger, sier Jørgen og humrer.

Etter hvert gikk det lengre og lengre tid mellom heroindosene.

– Til slutt bare bestemte jeg meg for å slutte helt med både det og amfetamin, kun med treningen som erstatning, forteller Jørgen.

De ansatte ved Tilrettelagt Omsorg er svært imponert over Jørgens stå-på-vilje.

– I starten var vi jo litt bekymret, for han var ganske dårlig da han satte seg på spinningsykkelen første gang, men han hadde oppfølging av lege, og var nøye med å få i seg riktig næring. Det er veldig imponerende hva han har fått til, sier Chris Aanvik.

Ble inspirert

Så kom koronapandemien, og treningstilbudene ble færre på grunn av stengte dører.

– Det ble en del TV-titting, og én av programmene vi så på var «Petter Uteligger: Idretten skaper sjanser». Der ble vi introdusert for sykkelgruppa, også foreslo vi for Jørgen at det kunne være noe for ham, sier Aanvik.

Da gikk det raskt en henvendelse til Petter Nyquist, som igjen satte ham i kontakt med daglig leder for foreningen Idretten Skaper Sjanser, Morten Nyborg.

IDRETTEN SKAPER SJANSER: Her er Jørgen sammen med daglig leder i foreningen Idretten Skaper Sjanser, Morten Nyborg. Foto: Idretten Skaper Sjanser

Skal sykle Arctic Race

Nå er Jørgen en del av Idretten Skaper Sjansers sykkelgruppe i Halden, og ligger i hardtrening for å skulle gjennomføre Arctic Race sammen med dem i august – til sammen 683,5 kilometer på sykkel.

– Jeg synes det er veldig gøy at han turte å ringe Morten, og at han ble så inspirert av å se TV-serien. Det er så kult at utøverne han har sett i serien kan skape slike ringvirkninger, sier Nyquist.

Nå engasjerer Jørgen både ansatte og beboere ved Mogreina til å være med ut og trene. Syklingen har gitt ham tilbake tro på et rusfritt liv.

– Jeg har fått nye, gode venner, og jeg gleder meg alltid til jeg skal dra og trene med dem. Når vi ikke trener sammen, motiverer vi hverandre gjennom treningsappen Strada. Fellesskapet jeg har blitt en del av er gull verdt, forteller Jørgen.

I HARDTRENING: Jørgen (t.v.) benytter enhver anledning til å legge inn en treningsøkt på sykkelen. Foto: Chris Aanvik

Har fått jobb

All treningen har også ført med seg en stor bonus i hverdagen. Jørgen fikk overskudd til å gå aktivt til verks for å skaffe seg en jobb, og nå er han i arbeidspraksis hos Felleskjøpet.

– Akkurat nå jobber jeg med vareutlevering og kundebehandling, men nå har jeg tatt truckførerbeviset og skal snart få ansvar for hagesenteret. Det blir spennende, sier Jørgen fornøyd.

– Hvordan ligger du an med treningen til Arctic Race, da?

– Det er fortsatt litt som gjenstår, og det blir en real utfordring. Det er jo lange etapper, så det er litt ekstremt, men man må jo bare prøve, avslutter Jørgen.