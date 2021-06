Ruud ute av Roland-Garros etter thriller

Casper Ruud er ute av Roland-Garros etter å ha tapt 6-7 (3-7), 6-2, 6-7 (6-8), 6-0, 5-7 for spanske Alejandro Davidovich Fokina, rangert som nummer 46 i verden, i tredje runde fredag ettermiddag.

Thriller varte i fire timer og 35 minutter.

– I dag var det tøft og veldig nervepirrende. Det var små marginer, og han hadde så mange sjanser. Det var bittert at det røk på slutten, sier pappa og trener Christian Ruud til Eurosport.

Ruud er på 16. plass på verdensrankingen.

– Han er selvfølgelig deppet og skuffet over at han ikke gikk videre, men sånn er tennis. Man må akseptere tap i tennis av og til. Vi får prøve å snu oss rundt og se på de positive tingene som har skjedd de siste par månedene. Dette kunne like gjerne gått Caspers vei med litt bedre spill på de viktigste ballene, men det gikk dessverre ikke, sier Christian Ruud til Eurosport.

TIL FJERDE RUNDE: Alejandro Davidovich Fokina. Foto: Benoit Tessier

Maratonkamp

Etter et veldig jevnt førstesett, som endte med tiebreaker og 7-6 seier til Fokina, var det Ruud som dominerte i andre sett. Der vant han 6-2.

I tredje sett var det spanjolen som var sterkest i starten. Han vant de tre første gamene og ledet 3-0, men Ruud kom sterkere tilbake. 23 minutter inn i tredje sett var stillingen 3-3.

De fulgte hverandre jevnt resten av settet, og endte nok en gang i en tiebreak. Nok en gang strakk Fokina det lengste strået til 7-6.

Værprognosene med mulig regn, lyn og torden slo ikke inn før etter cirka tre timers spill. Kampen startet bare noen få minutter etter oppsatt tid. Men like før tiebreaket i tredje sett, startet regnet. Det gjorde at spillerne ble sendt i garderoben.

Irritert Ruud

I det fjerde settet var Ruud tydelig irritert. Nordmannen mente Fokina brukte for lang tid på racketbytte og lignende. Han ga klar beskjed til dommeren hva han mente.

Ruud lot seg imidlertid ikke vippe av pinnen og feide spanjolen av banen med 6-0.

Det ble langt jevnere igjen i det femte og avgjørende settet. De fulgte hverandre til 5-5, men da brøt Forkina serven til Ruud til 6-5. Dermed kunne han serve hjem avansementet til fjerde runde.