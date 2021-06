Detaljen gjorde at det rant over: – Ikke villig til å betale den prisen

Tina Bru har lenge blitt omtalt som et stjerneskudd i Høyre. Og nå har flere lansert henne som Erna Solbergs arvtaker.

Selv mener Bru at hun og statsministeren er ganske like.

– Det tror jeg absolutt. Både jeg og Erna er veldig opptatt av å kunne det vi snakker om. Og så tror jeg vi begge er ganske pragmatiske politikere. Det er kanskje ikke jeg og Erna som er mest egnet til å ha lange rødvinssamtaler om ideologi og filosofi og sånt, smiler hun.

LIKE: Bru mener det er flere likhetstrekk mellom henne og statsminister Erna Solberg. Foto: NTB / Vidar Ruud

Bru vil ikke svare på om hun kunne tenke seg å overta den dagen Solberg går av, men avviser at det er på tide med en mannlig partileder etter 17 år med en kvinne på topp.

– Nei, hvorfor det? Har ikke menn ledet verden lenge nok? Jeg synes det er fint med damer, jeg, sier hun.

Sort bil på McDonalds

Bru har fått stor tillit av Solberg, og i januar 2020 fikk hun jobben som olje- og energiminister i regjeringen. Men den svarte bilen som følger med jobben har hun fått utnyttet dårlig.

– Hele landet har jo vært stengt, så jeg har ikke fått reist så mye. Men jeg har kjørt svart bil til parkeringsplassen på McDonalds og kjøpt meg en burger, ler hun.

Men selv om hun stadig får nye jobbutfordringer, er refleksen hennes egentlig å ikke takke ja.

BLE STATSRÅD: Olje- og energiminister Tina Bru (H) med sønnen sin på slottsplassen. Foto: NTB / Håkon Mosvold Larsen

– Det første jeg tenker er «nei!». Det er det ærlige svaret. Instinktet er «Nei, dette er for vanskelig, tungt og krevende». Det å ikke ha helt tro på at du faktisk klarer ting, det har jeg måttet jobbe mye med meg selv på. Jeg har nesten blitt overtalt til å si ja til det meste jeg har sagt ja til. Men jeg har blitt bedre. Og da Erna spurte, sa jeg «JA».

Én spesiell grunn

Forrige uke gikk Bru ut på Facebook og tok et oppgjør med dem som hetser og truer MDG-politiker Lan Marie Berg. Hun skrev blant annet at «Nå er det faen meg nok! HOLD KJEFT!»

STOD OPP FOR LAN: Bru tok et oppgjør med dem som hetser MDG-politikeren. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Det er bare for drøyt, så det rant over for meg. Jeg fikk et behov for å rope ut at dette her går ikke lenger. Vi må slutte å snakke sånn til hverandre, sier hun.

Og det var også en personlig grunn til at det rant over.

– Jeg hadde ikke taklet å stå i en situasjon hvor hun daglig måtte forholde seg til mennesker som diskuterte hvordan de skulle kjøre henne ned eller at livet hennes ikke var verdt å leve.

Bru forteller at det trykket Berg opplever, ville blitt for mye for henne.

– En ting er jo at det er vondt å lese det om seg selv, men man blir jo redd av det også. Å vite at folk går og tenker sånn om deg. Og jeg hadde ikke vært villig til å betale den prisen for å være politiker.