Opplevde en av sine største kriser – så skjedde det plutselig noe

– Det er skjedd noe den siste uka, sier resepsjonisten når vi sjekker inn på trestjerners-hotellet som ligger midt mellom Parlamentsbygningen og Piazza di Spagna.

– Bestillingene er begynt å komme. Det er som om alt begynner å våkne til liv. Sakte, men sikkert, men noe er i ferd med å snu.

Det ligger i luften – en lysere stemning, folk er litt lettere i ganglaget, man hører oftere høylytt latter. Ikke det at Roma er så mye mer folksomt enn da jeg var her juni i fjor.

Første oppdrag

Det er fortsatt god plass, og de aller fleste er romere eller andre italienere - men litt summing på amerikansk, fransk, tysk og nederlandsk høres også. Italia har fjernet karanteneplikten for tilreisende fra Europa, og man ønsker turistene velkomne.

Det er lov å nyte mat og drikke på restaurant og bar, alle Romas berømte severdigheter og musèer er åpne og – ikke minst – vaksineringen går fremover i et rasende tempo.

Regionen Lazio, der Roma ligger, er blant de meste effektive i hele Italia, og når vi møter guiden Dario Bartoli, er han et stort smil.

TV 2s reporter Elisabeth Knapstad Angioni snakket med italienske Dario Bartoli i Roma. Foto: Francesco Calcagni

Han har fått sitt første oppdrag med utenlandske turister i 2021.

– To amerikanere fra Florida, sier han og fortsetter:

– Og i morgen får jeg første vaksinedose.

Snakker norsk

Dario er noe så sjeldent som en italiensk guide som snakker flytende norsk. Hans inngang til det norske språk var via metal-musikk i ungdommen.

Han studerte skandinaviske språk ved Universitetet i Roma og endte opp med å ha Erasmus-utveksling ved Universitetet i Bergen på 2000-tallet. Han har også guidet italienske turister i Norge.

Dario Bartoli jobber som guide i Italia. Foto: Francesco Calcagni

– Jeg har vært overalt i Norge, fra Svalbard til Lindesnes. En sommer bodde jeg to måneder i Geiranger, forteller Bartoli.

– Full krise

Men hans hjemby er Roma. Her er han oppvokst og her bor han nå med sin tyske samboer og en datter på 4.

– Da pandemien kom, ble det full krise for oss som jobber innen turisme. Vi fikk litt hjelp fra staten, men måtte tenke nytt. Selv begynte jeg med matkurs, online webinarer og underviste i italiensk. Vi overlevde, men det har vært tøft, sier han.

– Noe fint har det også vært, må han innrømme.

– Roma har jo slitt med overturisme, dette forsvant med pandemien. Det har vært luksus å kunne vandre rundt i Roma uten trafikkaos, uten folkemasser og køer. Kanskje må vi tenke nytt nå rundt turismen ?

Livet vender tilbake til normalen i Italia. Foto: Francesco Calcagni

– Kanskje vi ikke skal tilbake til 30.000 besøkende per dag i Vatikanmuséet, men holde litt på avstanden. Kvalitet fremfor kvalitet, sier han.

Paret fra Florida, som er sesongens første kunder, er også opptatt av dette.

– Det var fantastisk å være kun 30 stykker inne i det Sikstinske kapellet på Vatikanmusèet og ha luft rundt oss på Colosseum. Forrige gang vi var i Roma følte vi oss litt som sardiner i boks. Det ødelegger jo noe av opplevelsen, sier de.

Turistindustrien i Italia er sterkt rammet av koronakrisen. Foto: Francesco Calcagni

Vi er innom turistmagnetene Trevi fontenen, Spansketrappen, Colloseum, Pantheon og Piazza Navona. Alle steder er det god plass og ingen trengsel.

Det finnes ledige bord på cafèer og pizzeriaer, men nattlige strabaser er fortsatt ikke tillatt.

Klokken 23 er det portforbud, så rett før klokken ringer haster folk hjemover som en liten armé av Askepotter – hjem i tide før magien brytes, forbudet slår inn og bøtene sitter løst.

Tristessen er borte

Taxisjåføren som kjører oss til togstasjonen neste morgen forteller stolt at han og kona skal på ferie neste uke. De skal ta toget til Napoli og være der en uke.

Få besøkende. Foto: Francesco Calcagni

– Jeg har aldri sett Capri, så nå vil jeg ta med kona dit på en romantisk tur, sier han.

De er vaksinerte begge to, forteller han.

Tristessen fra i fjor er borte, den evige stad er i ferd med å reise seg igjen som så mange ganger før – «alle veier fører til Rom», sa man under Romerriket.

At i alle fall noen tilreisende finner veien tilbake håper og ber romerne om, og da vil de ikke bli møtt av en nedstøvet, nedslitt og turistmettet metropol, men et Roma som virkelig gleder seg til å ta i mot gjester. Vakrere, renere og litt mer ydmyk. Selv ikke Roma tar de besøkende for gitt lenger.