Varmen fortsetter i øst - sol og sommer så langt øyet kan se

Sommeren har slått til for fullt i store deler av landet - og flere steder har den kommet for å bli en god stund.

Overfylte badestrender og uteserveringer har vært å se over østlandsområdet de siste dagene, og ifølge Storm-meteorologen er det ingen grunn til å tro at det endrer seg med det første.

– Det sikreste området med tanke på fint vær fremover er Østlandet. Det blir over 20 grader og sol også neste uke, sier meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen.

For heldige østlendinger er det altså bare å beholde badetøyet på og huske solkremen, for så langt været kan meldes blir det sol og varme temperaturer.

Kjøligere i vest



Unntaket er søndag, som ifølge Hansen kan by på tordenvær og regn kveldstid.



Det samme gjelder for Trøndelag, som får knallvær første del av helgen, regn søndag, og deretter lettere vær fra mandag igjen.

På Vestlandet blir det derimot en kjøligere helg. Et lavtrykk fra vest sørger for svalere temperaturer ned mot 15 grader, grått skydekke og lett regn. Deretter får landsdelen en værmessig oppsving mandag til onsdag, før det igjen blir risiko for regn og kaldere vær.

– Fra torsdag begynner faren for gråvær å øke på, sier meteorologen.

Temperaturen synker 18 grader

Også nord i Norge skjer en vending i helgen. Til tross for at Tana i Finnmark hadde landets høyeste temperaturer i går, med 28,5 varmegrader, blir det allerede i morgen kjøligere luft langs kysten av Troms og Finnmark.

Det sender temperaturen ned hele 18 grader - til rundt ti grader.

Skal du ha sol langt nord i helgen, må du øst på Finnmarksvidda. Der er det ventet sol og opp mot 15 grader.

Fra slutten av helgen og mot midten av uka blir det derimot bedre vær i nord - før det igjen daler mot ti grader.

Håp for resten av sommeren

Det er altså Østlandet som blir den store værvinneren fremover, men Hansen er forsiktig med å love sol og varme gjennom de resterende sommermånedene.

– Det er vel sjelden det varer hele sommeren, med tre måneder i strekk. Men klarer vi en eller to måneder i strekk er det noe av det beste, sier Hansen.

Han trekker frem sommeren 2018, som hadde knallvær og over 30 grader i mai og juni, men som hadde gode temperaturer også i juli og august.

– Men de fleste andre år har det vært varmest fra 20. juli til rundt 5.-6. august. Min erfaring er at det stort sett er mye sol den perioden også.