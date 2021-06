Fire år etter dette bildet spiller fire av dem i utlandet: – Helt unikt

– Det er en massiv drøm. Sjansen til å få spille fotball i utlandet er jo en hver fotballspillers mål. Samtidig føler jeg det er nå jobben begynner, sier Daland til TV 2.

På overgangsvinduets siste dag i mai ble han klar for Cercle Brugge. Og om kort tid reiser 20-åringen til den belgiske hovedstaden - klar for å ta fatt på neste kapittel i karrieren.

Gjennombruddet til ungdomslandslagsspilleren kom forrige sesong, da han spilte samtlige kamper og var en av Starts beste i en ellers blytung sesong for sørlandsklubben, som endte med nedrykk.

Satt i rullestol: – Har gått sinnsykt fort

Storspillet til tross: Han hadde aldri trodd drømmen om utlandet skulle realiseres så raskt. Like etter at han signerte for Start for to år siden fikk han en alvorlig hofteskade.

– Kontrastene fra å være i rullestol for to år siden, til å plutselig skulle spille fotball i Belgia mot Club Brugge og Standard Liege.. Det har gått sinnsykt fort, forteller Daland.

UT I EUROPA: Jesper Daland skal spille for Cercle Brugge framover. Her i Start-drakt etter en seier ifjor høst. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Men det var årene før som virkelig formet ham som person og toppspiller. I 2016 tok sørlendingen et noe vågalt og utradisjonelt valg: Vigør-talentet vraket Start, og flyttet mutters alene østover for spill på Stabæk og skolegang på NTG.

Utelandseksportene: – En glød om å komme seg ut

I Bærum ble han kjent med en rekke lovende talenter født mellom 1999 og 2001, som i årene som kom skulle prege norsk fotball, og senere bli solgt til utlandet:

- Tobias Børkeeiet dro til danske Brøndby i 2019 for rundt 14,5 millioner kroner.

- Kristian Thorstvedt dro til Viking vinteren 2018, før han i januar 2020 ble solgt til belgiske Genk for mellom 15 og 20 millioner kroner.

- Samme måned dro Kristoffer Askildsen til Seria A-klubben Sampdoria i Italia.

- Emil Bohinen signerte for russiske CSKA Moskva på en 4,5-årskontrakt i vinter.

STABÆK-GUTTA: Tobias Børkeeiet (t.v.), Ola Brynhildsen og Emil Bohinen avbildet under FIFA U-20 VM i Polen i 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Innimellom slagene har tidligere lagkamerater som Hugo Vetlesen signert for regjerende seriemester Bodø/Glimt og Ola Brynhildsen dratt til Molde.

Og i mai var var det altså Dalands tur. Overgangssummen, som skal ha ligget på rundt ti millioner norske kroner, ble ny klubbrekord for Start.

– Det er fantastisk gøy å se kompiser og tidligere lagkamerater lykkes og tar steget ut i Europa, sier Daland, som videre hyller treningsmiljøet kompisene skapte sammen på Bekkestua.

– Det var en glød fra samtlige om å nå så langt som mulig og komme seg ut. Stabæk var også flinke til å ta opp spillere på A-laget for å få matching derfra tidlig, forklarer han.

– 95 prosent piss!

Selv om kompisene nå er spredd utover i Norge og Europa, holder de fremdeles kontakten - selv om det blir mindre enn enn da de praktisk talt bodde oppå hverandre.

– Når vi samles er det alltid spennende å høre hvordan det går med fotballen, men i det store og hele prater vi mest om andre ting. Det er mye piss, ler Daland, og fortsetter:

– Mye som ikke gir mening. Mye drit, meldinger, kortspill og fyring på hverandre. Alltid litt om fotball, men 95 prosent pissprat!

Gaute Larsen, som er toppspillerutvikler i Stabæk, kjenner guttene bedre enn fleste. Han har over 30 år bak seg som fotballtrener, men har til gode å se det samme utviklingsmiljøet som guttene på Nadderud skapte.

STOLT: Gaute Larsen stortrivdes med å trene Stabæk-talentene. Foto: Ulveseth, Birte / NTB

– Det samholdet var helt unikt. Her om dagen møtte jeg Emil (Bohinen) og Tobias (Børkeeiet) som har ferie og spilte sammen på Nadderud her. Så kom plutselig Hugo (Vetlesen) innom, som var hjemme fra Bodø noen dager. Det var en veldig fin gjeng, for å si det rett ut, sier Larsen.

Daland har han et helt spesielt forhold til: Da tsunamikatastrofen i Asia inntraff i romjula i 2004, bodde både Daland og Larsens familie tilfeldigvis på samme hotell i Thailand.

Da de ble gjenforent på Nadderud over ti år senere tok det tid før de fant ut av linken.

Drømmen om landslaget

Nå mener trenerveteranen at unggutten nærmer seg landslaget.

– A-landslaget leter etter stoppere med enda mer internasjonal kvalitet, så Jesper er blant dem som bør være i loopen. Kommer han ned dit å får spille fast, så kan ting skje. Bare se på Hanche-Olsen – han har fått spille fast siden han dro til Gent og er i landslagstroppen nå. Sammen veien kan Jesper gå, sier Larsen.

LANDSLAGSDRØMMEN: Jesper Daland har representrert Norge på de fleste aldersbestemte landslagene. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg spilte mye med «Hanche» i Stabæk. Å se at han gjør det så bra i Belgia bruker jeg som en inspirasjonskilde, sier Daland selv.

Han har vært fast på de fleste ungdomslandslagene siden han var tenåring. Å spille på A-landslaget ville blitt enda en drøm som hadde gått i oppfyllelse.

Men han har ikke dårlig tid.

– Presterer man på et høyt nivå i utlandet, så vil man alltid være.. De vil i hvert fall alltid titte litt på deg. Men det er veldig mange gode norske stoppere i gode ligaer, så det er ingen hast, avrunder sørlendingen.