Er det sånn venstresiden skal drive skole i resten av Norge?

Det bør være en tankevekker for de som skal stemme til høsten.

Valget nærmer seg, og listen over uavhengige tilsyn som slakter situasjonen i Osloskolen blir lenger.

Kommunerevisjonen, Statsforvalteren, Arbeidstilsynet og Mobbeombudet har alle sagt det helt tydelig; ting går ikke lenger som det skal i Osloskolen.

Skoleresultatene går ned. Opplæringsloven blir brutt for ofte. Det er en femdobling av vold mot lærere.

Fokuset på grunnleggende ferdigheter er visket bort.

Mobbingen går opp. Byrådet fjerner retten til tilpasset opplæring ved å fjerne talentsatsinger.

Frem til 2015 var nyhetene rundt Osloskolen preget av at den var best i landet på å utjevne sosiale forskjeller og som ga barn muligheter uansett hvilket utgangspunkt du hadde i livet.

Demontert skolen

Tidligere skolebyråd fra Arbeiderpartiet Tone Tellevik Dahl uttalte i 2015 at de hadde kommet til «dekket bord».

De siste seks årene er hver eneste stein snudd av det sosialistiske byrådet. De har demontert skolen og plukket den fra bit for bit.

Årsaken er ideologi. Jeg gleder meg til partilederdebattene på TV under valgkampen.

Jeg håper Fredrik Solvang og flere benytter anledningen til å stille Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken følgende: er det slik man skal drive skole i resten av landet?

Venstresidens troverdighet nasjonalt på skole bør måles på resultater av det politikken deres har ødelagt i Oslo.

Skolene har siden pandemien brøt ut hatt store utfordringer. Det er da en selvfølge at kommunen som skoleeier burde ha hjulpet skolene med de utfordringene de hadde.

Direktører

I ettertid har vi funnet ut at man ikke lenger skal ta det som en selvfølge.

For imens skolene var opptatt med å håndtere pandemien for seg selv, var byråd Inga Marte Torkildsen Utdanningsetaten opptatt med å gjøre endringer i strukturen, hvor mange direktører skolen skulle ha og hvordan direktørstaben skulle se ut.

Flere aktører på skolefeltet har tatt opp sine bekymringer rundt situasjonen i Osloskolen.

Skolelederforbundet har utrykt bekymring over manglende fokus på lesing, skriving og regning. Mobbeombudet har slått alarm to ganger om at Oslo kommune bryter elevenes rettigheter.

Til deg som er velger og leser dette; jeg håper du tar med deg disse eksemplene når du skal stemme til høsten.

Grønt, tamt eple

Flere partiledere sier at høstens valg er et retningsvalg. Det er et retningsvalg mellom oss som mener at skolen er sted for å lære og god undervisning, og de som er mer opptatt av å gi elevene et grønt, tamt eple og litt mer fysisk aktivitet.

Heldigvis har vi Høyre i regjering som tar ansvar når de sosialistiske politikerne ikke tar ansvar for barn og unge i Oslo.

Imens byrådet kuttet nesten 10 millioner til sommerskolen i år, valgte regjeringen å gi barn og unge 50 millioner kroner til sommerskole.

Elevene våre trenger en god lærer, og Osloskolen har de siste årene hatt et stort behov for nye lærere.

Derfor har regjeringen gitt flere hundre nye lærere til Oslo når vi innførte lærernormen. Med Høyre i regjering har Oslo kommune aldri fått så mye penger fra en regjering noen sinne, men likevel kutter byrådet 450 millioner kroner de neste fire årene.

Mens venstresiden tåkelegger bekymringene i Osloskolen, la oss heller gjenreise den. Osloskolen må bli Europas beste skole!

