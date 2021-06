Asle (48) og sønnen filmet brannen – så skjønte de hvor fort den raste mot dem

Asle Eide (48) har akkurat kommet hjem fra jobb. Han og sønnen (11) er hjemme i kjellerleiligheten da de blir oppmerksomme på at det brenner et godt stykke unna.

De tar bilder og filmer brannen. Så innser de at flammene kommer mot dem i rasende fart.

– Den var langt borte, egentlig. Så vi var ute og så på, filmet litt og snakket med naboen, sier Eide.

Plutselig er politi på eiendommen, som ber familien om å evakuere.

– Da jeg hadde fått alt jeg kunne inn i bilen var flammene ved huset. Det snudde så fort. Jeg trodde brannen kom til å gå forbi huset, men det gjorde den ikke.

MISTET ALT: Det eneste Asle Eide tok med seg da han flyktet fra flammene var to marsvin og noen gassflasker. Foto: Kåre Breivik/TV 2

Trodde det skulle gå bra

TV 2 treffer ham på Ågotnes Hotell i dagen etter. Familien har mistet alt de eide i brannen.

– Vi har jo mistet alt, så jeg vet egentlig ingenting. Alt er uvisst, forteller han.

Han forteller at det var dramatisk da familien innså alvoret.

– Først var det ikke ikke noe problem. Vi reiste fra huset med tanken om at det ikke skulle gå med. Vi trodde liksom at det skulle gå greit og at vi skulle tilbake igjen. Nå er alt annerledes, forteller Eide.

Familien har bodd i kjellerleiligheten i ett og et halvt år.

– Vi har mistet bilder og sånne ting, men vi har egentlig mistet det meste, sier han.

Da han og sønnen flyktet fra flammene var alt han tok med seg to marsvin og et par gassflasker.

– Det er ganske ubeskrivelig. Du vet ikke hva du skal gjøre egentlig, alt er borte, sier han om situasjonen han nå befinner seg i.

TIL GRUNNEN: Huset Asle og familien bodde i brant ned til grunnen i brannen. Foto: Kåre Breivik/TV 2

– Kjempestøtte

Som følge av de enorme konsekvensene brannen har fått for Asle og familien er det opprettet en Spleis for å hjelpe familien. 48-åringen sette stor pris på støtten fra lokalsamfunnet.

– Det har vært en kjempestøtte. Jeg har fått mye telefoner og meldinger fra alle kanter. Vi har fått tilbud om leiligheter og mange ting vi kan låne. Så støtten er jo der.

Brannen som tok huset til Asle og familien startet som en gressbrann rundt klokken 12 torsdag ettermiddag. Den utviklet seg raskt, og flammene spredte seg i svært raskt tempo.

Totalt ble 500 personer evakuert som følge av brannen. Flesteparten fikk midlertidig husly hos familie og venner, mens 40 personer ble innlosjert av kommunen.

Bekymret for økt vind

Fredag morgen ble det meldt at brannvesenet hadde kontroll på brannen, men kort tid senere meldes det at situasjonen er uavklart. Brannen er nedskalert, men det er knyttet usikkerhet rundt vindøkningen som er ventet i området.

– Det er ikke kontroll, og brannmannskapene holder fortsatt, sier vaktkommandør i Vest 110-sentralen, Håkon Myking, til TV 2 like før klokken 10.

Det er to helikoptre i sving. Et driver slukkearbeid ved Fjæreidepollen, mens et annet er ved Ågotnes. I tillegg er mannskaper til fots ute i terrenget.

– Det brenner på åpne plasser flere steder. Og det er ventet at vinden skal øke, og det kan bli avgjørende, sier Myking.

Vinden har allerede begynt å gjøre arbeidet mer krevende.

Da TV 2 snakket med vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen i Vest 110-sentralen klokken 7 fredag pekte han på at været blir avgjørende for arbeidet i dag.

– Hvordan vurderer dere faren for at brannen blusser opp skikkelig i dag?

– Det er avhengig av været. Det skal være en vindøkning utover formiddagen, derfor er det vanskelig å si. Det er noe vi ikke kontroll på, sier han.

Starter etterforskning

Politiet har besluttet å starte etterforskning av brannen. De har foreløpig ingen opplysninger om hvordan den startet.

– Politiet starter en bred etterforskning, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding 10.30 fredag formiddag.

– Kriminalteknikere vil i løpet av dagen starte sine undersøkelser, og det vil bli gjennomført vitneavhør av personer som bor i området der brannen startet, står det videre.

Lensmann ved Askøy og Øygarden lensmannskontor, Torgils Lutro, sier til TV 2 at de har funnet området hvor de mener brannen startet.

– Det var en nabo som meldte ifra. Den var i utgangspunktet liten og startet i utmark i et område med spredt bebyggelse med lyng, gress og skog, sier lensmannen til TV 2.

Han sier politiet ikke vet hvordan brannen oppsto, og at det er det de nå skal finne ut av gjennom undersøkelser.

– Er det grunn til å tro at brannen er påsatt?

– Vi har ikke opplysninger om det så langt. Vi holder alle muligheter åpne.

Politiet ønsker tips i saken og har opprettet en tipstelefon for dette. Nummeret politiet kan nås på er 47 69 60 60.

SMS fra kommunen

Fredag formiddag har ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, sendt ut en SMS til innbyggerne om at evakueringen opprettholdes utover fredagen. Han varsler at det vil komme mer informasjon innen klokken 16.

– Ingen personer kan oppsøke bosteder i evakuerte områder. Ågotneshallen er åpen for de som har behov for å møtes der. Der vil blant annet personell fra Røde Kors og kommunen være til stede.

Alle skoler og barnehager i området er åpne som vanlig.

For å avdekke årsaken til brannen ønsker politiet tips fra publikum. Det er besluttet at brannen skal etterforskes, og det er sendt krimteknikere til området hvor brannen først startet.

– Vi har startet etterforskning og prøver å danne oss et bilde av hva som har skjedd og hvordan brannen startet. Vi går bredt ut og prøver å kartlegge om brannen er forårsaket av et naturlig fenomen eller om den er påsatt, sier seksjonsleder Sven Erik Midthjell ved Askøy og Øygarden lensmannskontor til Bergensavisen.

Han understreker likevel at de ikke har noen indikasjoner på at brannen kan ha vært påsatt.