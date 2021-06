Rekkevidde har vært et tema så lenge vi har hatt elbiler. Ofte med et negativt fortegn. De første elbilene hadde høyst begrenset rekkevidde. Dessuten hadde de en annen og ganske uforutsigbar svakhet: De gikk ofte mye kortere enn den offisielle rekkevidden skulle tilsi. Årsaken til det var i hovedsak en målemetode som var på grensen til urealistisk.

Den såkalte NEDC-målemetoden var nemlig altfor snill. Det var ikke få kjøpere av førstegenerasjons elbiler som rett og slett følte seg litt lurt etter at de hadde brukt bilene sine en stund og erfart at det var tilnærmet umulig å klare offisiell rekkevidde.

Nå er det den nye og strengere WLTP-målemetoden som gjelder, og den har så langt vist seg å være langt mer realistisk.

Knuser offisiell rekkevidde

Det får vi igjen bekreftet når NAF nå har utført sin halvårlige rekkevidde-test. I år har de testet rekkevidden på hele 20 (!) nye elbiler. Da testen var over, viste det seg at hele 17 av dem gikk lenger enn produsentens offisielle tall.

Én bil skiller seg ut som den store vinneren her. Den gikk ikke lengst av alle som var med i testen, men BMW iX3 gikk desidert lengst sammenlignet med oppgitt rekkevidde.

– Bilen kjørte drøye ti mil etter å ha passert rekkevidden den har på papiret. Det er imponerende, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Nykommere klarer seg bra

– Elbilen fra BMW har også et forbruk som ingen andre biler av denne størrelsen klarer. Den bruker mindre strøm per kilometer enn langt mindre og lettere biler, sier Sødal, i en pressemelding.

Dette er den fjerde rekkeviddetesten NAF og Motor gjennomfører. I år var flere spennende nykommere som Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq og Volkswagen ID.4 med. De klarte seg greit i rekkeviddetesten.

ID.4 gikk 45 kilometer lengre enn oppgitt rekkevidde, mens Ioniq 5 kjørte 42 kilometer lenger. Skodaen traff så å si på WLTP-rekkevidden.

Skoda Enyaq er blant bilene som holder det den lover.

– I fjor var det kompaktbilenes år blant elbilene. Sommerens test viser at familie-SUV-ene nå for alvor inntar markedet. Det lover godt for de som trenger både rekkevidde, plass og hengerfeste, mener NAF-rådgiveren.

Duellen om hvilken elbil som kjørte aller lengst sto mellom den oppgraderte Tesla Model 3 Long Range og Ford Mustang Mach-E RWD. På papiret skal Teslaen gå 614 kilometer, mot Mustangens 610.

– I kjent stil svarer Tesla på rekkeviddekonkurransen. Model 3 Long Range stoppet først på 655 kilometer. Forbruket til bilen er også nærmest uslåelig, sier Sødal.

Mustangen klarte seg også bra og stoppet på 618 kilometer.

Ford Mustang Mach-E har akkurat kommet til Norge i betydelig antall. Den klarer seg bra i NAFs store test.

Kjører bilene helt tomme

Rekkevidde og lading er en liten jungel for stadig flere ferske elbilister. Avvikene er store mellom årstider og mange opplever helt andre rekkeviddetall enn det salgsbrosjyrene sier.

– Det er derfor vi gjør disse testene både sommer og vinter. Vi viser et eksempel på hvor langt man kommer i ulike årstider ved normal kjøring. Eneste forskjellen er at vi kjører bilene helt tomme. Det gjør man ikke i hverdagen. Så den vanlige elbileier kjører ikke like langt som vi gjør i testen, avslutter Nils Sødal.

Så langt gikk bilene i testen: Tesla Model 3 LR 654,9 km (614 km) Ford Mustang Mach-E RWD 617,9 km (610 km) Volkswagen ID.3 Pro S 564 km (539 km) BMW iX3 556,2 km (450 km) Ford Mustang Mach-E AWD 551,9 km (540 km) Audi e-Tron GT quattro 528,1 km (468 km) Volkswagen ID.4 1st Max 532 km (487 km) Skoda Enyaq High + Suite 522,0 km ( 520 km) Hyundai Ioniq 5 AWD 502 km (460 km) Polestar 2 467 km (470 km) Tesla Model 3 SR 454,4 km (448 km) Mercedes-Benz EQA 451,8 km (417 km) Volvo XC40 Recharge 445,4 km (415 km) Xpeng G3 438,9 km (451 km) Volkswagen ID.3 1st Plus 421 km (420 km) Citroën ë-C4 345 km (350 km) Opel Mokka-e 332,4 km (324 km) Fiat 500 298 km (307,8 km) Honda e 236,2 km (210 km) Mazda MX-30 219,6 km (200 km) Offisielt rekkeviddetall i parantes. Alle tall fra NAF

