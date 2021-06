Fossesholm har dyrket Tiktok-interessen i «off-season»-perioden

– Jeg er veldig glad i Tiktok, jeg må innrømme det. Det blir fort å lage flere Tiktok-videoer i sommer. Det slår jo aldri feil, sier Fossesholm til NTB på Sognefjellet og ler.

Tiktok er en verdenskjent mobilapplikasjon der brukere kan dele korte videoer. Appen passerte 2 milliarder nedlastinger i fjor og har rundt 700 millioner aktive brukere.

Og Fossesholm bruker Tiktok aktivt for å dele videoer med sine 20.600 følgere på Instagram. Den første videoen ble lagt ut i januar, da hun og Tiril Udnes Weng spøkte med at hodet til Fossesholm var en basketball til High School Musical-sangen «Get'Cha Head In The Game».

Petter Northug var inne og kommenterte med en latteremoji, mens svenske Ebba Andersson skrev «virker som vi alle da må passe oss for dere to», etterfulgt av en latteremoji.

Videoen fikk over 6.000 likes og 100 kommentarer.

– Det er gøy at videoene får mye oppmerksomhet og engasjement, sier langrennsprofilen.

Fylte 20

Fossesholm fylte mandag 20 år og feiret det med en enda Tiktok-film, som hun også delte på Instagram – denne gang med bildeteksten «Going into the twenties like», etterfulgt av en emoji av en dansende dame.

– Man må vente og se hva som blir det neste fra meg. Det kan jeg ikke røpe nå. Jeg lager videoer når det faller meg inn, så vi får se hva som skjer fremover på den fronten, sier hun hemmelighetsfullt.

For barnet lever fremdeles i henne for fullt, til tross for at hun nå er i 20-årene.

– Jeg merker ikke noe forskjell på alderen, jeg er akkurat like barnslig som før, sier Fossesholm til TV 2.

Hun er heller ikke noe bekymret for hvordan det blir å konkurrere i seniorklassen.

– Nei, jeg skal gjøre akkurat det samme som før, så det blir ikke så stor forskjell. Jeg skal bare fortsette å være meg selv og «bjuda på», forteller 20-åringen.

OL i sikte

Fossesholm fikk sitt internasjonale gjennombrudd med en glitrende sisteetappe på VM-stafetten som sørget for gull til Norge.

– Det var helt rått. Det å lykkes sammen som et lag er noe spesielt. Jeg er også godt fornøyd med alle pallplasseringene fra verdenscupen sist sesong.

– Hvordan var det å leve i en konstant karanteneboble i sesongen som gikk?

– Jeg tenkte ikke så mye på det. Man får ikke gjort noe med det, og da blir det bare slitsomt mentalt for min egen del hvis jeg legger mye krefter i det. Det gikk helt greit, selv om det selvfølgelig var litt annerledes.

Under OL i Beijing neste år kan Norge bare stille med fire utøvere til start på hver øvelse, og kun åtte av hvert kjønn kan totalt være i langrennstroppen.

– Bare å komme dit er jo hardt, så målet er jo først og fremst å komme seg til OL. Men jeg blir ikke med til Beijing bare for å være med. Da skal jeg jakte topplasseringer.

(©NTB/TV 2)