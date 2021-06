Storbrannen på Sotra er ikke under kontroll – bekymret for vindøkning

Etter 17 timers kamp mot flammene kan brannvesenet som jobber på Sotra melde at brannen er mindre i omfang.

Vaktkommandør i Vest 110-sentralen, opplyser at det ikke er meldt om kontroll og at det fortsatt pågår slukningsarbeid på stedet.

– Vi har ikke kontroll, men brannen er betydelig nedskalert. Vi har to helikoptre i drift som har startet slukkearbeid. Det brenner fortsatt punktvis i terrenget, som vi har jobbet med å slukke i hele natt, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen i Vest 110-sentralen til TV 2 klokken 7.

Et helikopter driver slukkearbeid ved Fjæreidepollen, mens et annet er ved Ågotnes. I tillegg er mannskaper til fots ute i terrenget.

KREVENDE OPPDRAG: Utslitte brannkonstabler slapper av etter nattas jobbing. Foto: Kåre Breivik / TV 2 FORSVARET: Brannvesenet har fått bistand fra sivilforsvaret, som også tar en pust i bakken fredag morgen etter intens jobbing. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Bekymret for vindøkning

– Hvordan vurderer dere faren for at brannen blusser opp skikkelig i dag?

– Det er avhengig av været. Det skal være en vindøkning utover formiddagen, derfor er det vanskelig å si. Det er noe vi ikke kontroll på, sier han.

Per nå truer ikke brannen ytterligere bebyggelse, opplyser vaktkommendøren.

– Slik vi vurderer det nå, tror vi at det blir en lettere arbeidsdag i dag enn i går. Gårsdagen var skikkelig tøff. Det er i tillegg veldig varmt i Bergen, så det er en ekstra påkjenning for mannskapene, sier Hartvigsen.

Til sammen skal 14 personer være skadd eller tilsett av helsepersonell i forbindelse med brannen.

– Den siste beskjeden inn til oss var at tre brannfolk og en sivil har fått lettere skadet, sier vaktkommandøren.

SPREDTE SEG: Det var en kamp mot flammene som spredte seg i høy hastighet torsdag. Fredag melder brannvesenet at brannen er betydelig nedskalert. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Dramatisk

Ordfører Tom Georg Indrevik i Øygarden kommune forteller at hele kommunen er berørt av brannen.

Dette er dramatisk og berører hele kommunen. Jeg blir helt rørt av innsatsen til alle som stiller opp, sier han til TV 2.

Selv om sitasjonen fortsatt er alvorlig, forteller han om en roligere start fredag morgen.

– I forhold til i går kveld er det en mindre dramatisk start på dagen. Det er fortsatt mange mannskaper ute som jobber med å ned oppblussing og drive etterslukning, sier Indrevik.

RØYKUTVIKLING: Det lå en tett tåke rundt brannstedet torsdag. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

500 evakuert

500 personer ble evakuert som følge av brannen. Flesteparten fikk midlertidig husly hos familie og venner, mens 40 personer ble innlosjert av kommunen.

– Vi har hjulpet alle med å finne husrom. Vi har også opprettet et samlingssted hvor de berørte fikk mat og informasjon. Et psykososialt team følger opp personer som trenger det, sier ordføreren.

Brannen nådde også to hus, hvorav det ene er brent ned, mens det andre er skadd.

– Spesielt for de to familiene som har mistet husene sine, er dette svært tragisk, sier Indrevik.

Han forteller at det blir en krevende dag for brannvesenet og kommer derfor med en oppfordring til innbyggerne:

– Det er ikke mye vind nå, men vi er avhengig av at det ikke blåser opp. Og ikke minst at mannskapene får fred til å gjøre jobben de skal. Derfor oppfordrer jeg alle som ikke har noe i dette området å gjøre om å holde seg unna og ikke reise rundt for å se, sier Indrevik.

KREVENDE: Brannmannskapene omtaler gressbrannen som et svært omfattende og krevende oppdrag. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Ber om tips

Operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt sier til TV 2 fredag morgen at de ikke kan si noe om når de vil iverksette en etterforskning av den kraftige skogbrannen.

I forbindelse med brannen så ønsker politiet også tips fra publikum, som kan bidra til å avdekke brannårsaken.

Politiet har bemannet tipstelefon: 47696060.

Omfattende

Politiet opplyste fredag morgen at det var kontroll på brannen, men det er noe uklart i hvilken grad branntilløpene er under kontroll.

Operasjonsleder Frode Skjerping sier at brannen dekket et område på rundt 200 kvadratmeter da brannvesenet begynte slukkingen, rundt klokken 12.45 torsdag.

Innsatsleder Jarl Hestad sa klokken 21 at brannen dekket flere kvadratkilometer.