E18 ble stengt etter brann i søppelanlegg – naboer evakueres

Brannvesenet tok ingen sjanser da det veltet ut kraftig, sort røyk fra et søppelanlegg i Arendal natt til fredag. Et titalls mennesker er evakuert.

Nødetatene fikk melding om brannen på søppelanlegget på Høgedal klokken 03.28 natt til fredag. Anlegget like ved E18, og det var en forbikjørende som tok kontakt med brannvesenet.

– Vi valgte å stenge E18 for trafikk på grunn av tung, svart og massiv røyk som kom ut fra bygget. Erfaringsmessig vet vi at slike anlegg ofte kan inneholde kjemikalier eller andre giftige ting, sa operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til TV 2.

I tillegg ble et titalls naboer evakuert som følge av den voldsomme røykutviklingen.

– Oppfordring til innbyggerne

Like etter klokken 6 melder politiet at vinden har snudd.

Beboere vest for brannstedet oppfordres til å lukke vinduer og ventiler. Det gjøres fortløpende vurderinger på om det er behov for å evakuere beboere i område, skriver politiet på Twitter.



Klokken 05 har brannvesenet fått kontroll på brannen, og E18 er igjen åpen for trafikk.

– Status nå er at brannvesenet begynner å få grei kontroll på stedet. Vi fikk kontakt med representanter for firmaet som eier bygget. De kunne opplyse at det ikke var kjemikalier i bygget, men primært flis og sortert materiale, sier operasjonslederen.

Ikke spredningsfare

Sammen med de ansatte jobber nå brannvesenet med å frakte søppelet ut av bygget og fordele det på ulike områder, noe som vil gjøre slukningsarbeidet lettere.

– Vi måtte ta høyde for at det kunne være giftig røyk, men dette fikk vi avkreftet. Nå er ikke røyken lenger så kraftig på stedet. Likevel må beboere i området fremdeles holde seg borte, sier Heyberg.

Anlegget ligger relativt isolert til, og det er ikke spredningsfare til andre bygg.