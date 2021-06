Amerikanske myndigheter har ingen bevis for utenomjordisk liv

Merkelige, flyvende objekter observert av det amerikanske forsvaret skaper voldsomme spekulasjoner. Myndighetene har ingen bevis for at det er snakk om besøk fra en fremmed planet.

Amerikansk etterretning har ingen bevis for at de mystiske observasjonene gjort av amerikanske militær piloter de siste årene stammer fra en fremmed planet. Likevel har myndighetene ingen forklaring på hva det faktisk er som har blitt observert, skriver New York Times. Avisa har vært i kontakt med ledende skikkelser innen amerikansk etterretning, som har fått innsyn i myndighetenes kommende rapport om observasjonene.

Rapporten gransker over 120 ulike observasjoner gjort de siste to tiårene, i et forsøk på å forklare det uforklarlige. En teori er at de flyvende objektene egentlig tilhører det amerikanske militæret eller andre høyteknologiske innretninger myndighetene ønsker å holde hemmelig. Rapporten avkrefter dette, og sier at myndighetene er uten kjennskap til et klart flertall av de 120 observasjonene.

Ifølge New York Times er dette omtrent det eneste håndfaste funnet i rapporten, som vil offentliggjøres i Kongressen den 25. juni. Etterretningsagentene som avisa har snakket med, sier at rapporten i stor grad uttaler seg tvetydig om funnene. Mens amerikanske myndigheter ikke kan bevise at observasjonene stammer fra en fremmed planet, kan de heller ikke motbevise dette.

UFO-feber

Amerikanernes langvarige fascinasjon for UFOer har økt betraktelig den siste tiden, i takt med at den etterlengtede rapporten nærmer seg. Tidligere president Barack Obama pirret amerikanernes nysgjerrighet da han i mai diskuterte rapporten på talkshowet Late Late Show with James Cordon.

– Det som er sant, og nå mener jeg alvor, er at det finnes bilder og dokumentasjon av objekter i himmelen som vi ikke nøyaktig vet hva er, sa Obama under programmet.

Area 51 i Nevada er et pilegrimsmål for UFO-interesserte amerikanere. Foto: Jim Urquhart/REUTERS

New York Times skriver at rapporten erkjenner utfordringene ved å forklare de mange observasjonene. Teorien om at objektene er værballonger eller annet forskningsutstyr stemmer ikke overens med alle tilfellene, grunnet endringer i vindstyrken under enkelte av observasjonene.

Den endelige rapporten vil også inneholde en hemmelighetsstemplet etterord. Dette er ikke tilgjengelig for offentligheten, men kildene til New York Times sier at heller ikke etterordet inneholder bevis for utenomjordisk besøk.

Frykter avansert teknologi

Mange av de over 120 observasjonene er gjort av tjenestefolk i det amerikanske militæret. Rapporten tar også for seg hendelser som knytter seg til utenlandske styrker, og mener at enkelte av observasjonene kan dreie seg om eksperimentell teknologi fra rivaliserende makter, sannsynligvis Russland eller Kina.

En av kildene avisa har vært i kontakt med, er tydelig på at myndighetene utelukker at flere av observasjonene dreier seg om amerikansk teknologi. Enkelte av observasjonene har fått både militæret og etterretningsmiljøet til å frykte at USAs rivaler eksperimenterer med hypersonisk teknologi, altså legemer som kan bevege seg raskere enn 340 meter i sekundet.

New York Times peker på at både Russland og Kina har investert kraftig i denne våpenteknologien de siste årene, og ser på dette som den beste måten å unngå USAs rakettforsvar. Dersom observasjonene skulle tilhøre en Russland eller Kina, kan dette tilsi at de ligger langt foran USA i teknologikappløpet.

Ble bekymret

Flere av militærpilotene sier observasjonene gjorde dem bekymret. I et av de rapporterte tilfellene dukket mystiske objekter opp nærmest daglig fra sommeren 2014 til mars 2015, høyt over bakken langs den amerikanske østkysten.

En av dem var formet som en snurrebass og beveget seg mot vindretningen. Pilotene sa til sine overordnede at selv om objektene ikke hadde en synlig motor, kunne de likevel nå en høyde på 30 000 fot og hypersonisk hastighet.

– Disse greiene ville være tilstede dagen lang, sier løytnant Ryan Graves, en pilot med ti års erfaring fra forsvaret. Objektene beveget seg med en unaturlig høy hastighet, noe som fikk flere av pilotene til å undre seg på hvordan de kunne være så lenge i luften.

– Tolv timer i lufta er elleve timer lengre enn hva vi ville forvente, forteller Graves.

Trumps fortjeneste

Man kan takke tidligere president Donald Trump for at rapporten nå blir offentliggjort. Republikanerens budsjett for 2020 inneholdt nemlig en forespørsel til forsvarsministeren og etterretningsledelsen, hvor Trump ba dem om å offentliggjøre en full rapport om alt myndighetene vet om UFOer.

U.S. President Donald Trump answers questions during an interview with Reuters about China, the novel coronavirus (COVID-19) pandemic and other subjects in the Oval Office of the White House in Washington, U.S., April 29, 2020. REUTERS/Carlos Barria Foto: Carlos Barria

Rapporten gransker blant annet en video av et hvitt, ovalt objekt, som har blitt beskrives som en gigantisk halspastill. Objektet er like stort som et charterfly, og ble observert at to jagerpiloter utenfor vestkysten i 2004.

Pilotene sier at de oppnådde kontakt med fartøyet, som skal ha vart i flere minutter. Plutselig føk fartøyet av gårde i en voldsom fart.

– Det akselererte som noe jeg aldri har sett maken til, sier den ene piloten, David Fravor.

Til tross for at myndighetenes rapport har gransket den nevnte videoen, er fartøyets opprinnelse fremdeles ukjent.