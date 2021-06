Politiet avfyrte varselskudd etter trusselsituasjon

Politiet meldte om hendelsen 01.33 natt til fredag.

– Vi fikk flere telefoner om en person som truet med enten en øks eller hammer, noen sa det ene og noen sa det andre. Vedkommende drev og stoppet biler og løp etter bilene med denne øksen eller hammeren, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet rykket raskt ut til stedet med store ressurser.

– Da politiet kom til stedet gjorde ikke vedkommende som politiet ga beskjed om, og dermed var det en trusselsituasjon mot politiet. Derfor valgte vi å avfyre et varselskudd, forteller operasjonslederen.

Varselskuddet gjorde at situasjonen løste seg.

– Da la personen seg ned på bakken og politiet fikk kontroll på situasjonen, sier Meyer.

Hun opplyser at ingen ble fysisk skadd under hendelsen, som var over på kort tid.



Til NTB forteller Meyer at den pågrepne er en mann i 80-årene. Han vil nå bli tatt hånd om av helsevesenet.



Politiet ber vitner som har sett eller filmet hendelsen om å ta kontakt.