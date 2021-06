Beskriver kampen mot flammehavet:

Like før klokken 12 torsdag formiddag gikk alarmen i Øygarden kommune, vest for Bergen. Brannvesenet fikk melding om gress- og lynbrann, og operasjonsleder Frode Skjerping var blant de første som rykket ut til stedet.

Han oppsummerer en lang og intens dag på jobben:

– Jeg er godt lokalkjent og vi fikk avklart status ganske kjapt. Vi mobiliserte det vi kunne og gjorde vårt beste, men brannen var kjappere enn oss og vi klarte ikke å få kontroll, forteller Skjerping til TV 2.

I motbakke

Han forteller at brannvesenet kjempet i motbakke gjennom hele dagen.

Brannvesenet kjempet mot både flammer og naturkrefter. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi har ikke rette vindforhold, det er høy temperatur og tørke. Det er mange som ting som spiller mot oss. Naturkreftene har vi ikke kontroll over i det hele tatt, sier operasjonslederen.

Ved 15-tiden torsdag herjet flammene som verst. Da beveget brannen seg med en fart på 50 meter i sekundet, og brannvesenet var tvunget til å flykte fra flammene i frykt for sitt eget liv.

– Da dreier det seg om å berge biler og mannskap, vi var nødt til å løpe derfra.

Brannvesenet hadde store ressurser på stedet, som inkluderte flere titalls biler og hjelp fra Sivilforsvaret. Likevel måtte de se seg slått av vinden og flammene.

– Du har ikke sjans til å stå imot, ikke i det hele tatt. Det går ikke an å ha mer ressurser enn det vi hadde, og likevel så går det ikke. Vi møtte faktisk rømme fra flammene, sier den erfarne brannlederen.

Brannen dekket et område på flere kilometer. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Skjerpings kollega og utrykningsleder Dag Are Sagolt kjempet også mot flammene i havgapet. Han følte seg maktesløs da det sto på som verst.

– Man føler på en voldsom avmakt. Man blir veldig liten. Vi har store biler, vi har vannkanoner, men det blir lite i en sånn sammenheng, sier Sagolt.

Kunne gått langt verre

Til tross for at brannvesenet på et tidspunkt måtte flykte for sitt eget liv, var det ikke dette som gjorde sterkest inntrykk på Sagolt torsdag.

– Det er veldig sterkt å se familier som pakker tingene sine før de blir evakuert, Man ser barn som gråter og er redde, mens foreldrene tar dem med seg. Det er veldig mektig og for oss som brannmenn trigger det en absolutt interesse for å bekjempe brannen enda mer. Det gir inntrykk å se barn som springer med lekene sine fra brannområdet, forteller operasjonslederen.

Rundt 500 mennesker er evakuert som følge av brannen, mens et hus gikk tapt. De som har et hjem å komme tilbake til, får ikke gjort dette med det første, da det natt til fredag fortsatt brenner i Øygarden. Sagolt og resten av brannmannskapet priser seg lykkelig for at det ikke gikk verre.

Et hus gikk tapt i brannen. Foto: Brannvesenet

– Dette gikk utrolig fort, brannen hadde så høy energi at det var med nød og neppe at vi klarte å berge så mange hus som vi gjorde. Vi mistet et hus i dag, men det kunne gått veldig mange flere om vi ikke hadde hatt de ressursene vi hadde, mener Sagolt.