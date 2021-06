Vedums historiske stunt: Holder direktesendt landsmøte-tale fra sin egen gård

STANGE (TV 2) Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum holder norgeshistoriens første partiledertale til et landsmøte direktesendt fra sitt eget hjem.

Senterpartiet avholder denne helgen sitt landsmøte på Scandic Lillehammer hotell, men i hemmelighet har partilederen og hans aller nærmeste planlagt en landsmøtetale helt utenom det vanlige.

På landsmøtene til samtlige andre partier har partilederne holdt sine taler stort sett fra studioer eller lokaler spesielt holdt av til landsmøtesendinger. For eksempel holdt Ap-leder Jonas Gahr Støre talte til Arbeiderpartiets landsmøte fra et leid lokale på Petter Stordalen-hotellet Clarion The Hub i Oslo sentrum tidligere i år, mens KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad valgte å sende en forhåndsinnspilt video.

Senterpartiet avholder landsmøte. Leder Trygve Slagsvold Vedum holder landsmøtetalen hjemme på gården i Stange. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Senterpartiets leder derimot har valgt et helt annet grep.

– Naturlig sted

Mens Senterpartiets sentralstyre og et samlet norsk pressekorps er plassert på hotellet på Lillehammer, skal Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum holde sin landsmøtetale direktesendt fra sin egen gård hjemme på Stange i Innlandet – uten manus.

– Vi er opptatt av at politikken skal være nær folk, da må vi også være nært. Hjemmet har jo blitt selve symbolet på 2020, så da tenkte jeg at det ble et naturlig sted å ta det fra. Jeg ønsket å ta politikk ned til det som det handler om, hverdagen til folk, sier Vedum til TV 2.

I begynnelsen av denne uken har Vedum ryddet unna en rekke intervjuer med norsk presse hjemme hos seg selv, før gården de siste dagene har vært preget av omfattende forberedelser til gjennomføringen av landsmøtetalen.

Direkte hjemmefra

På gården har produksjonsselskapet Z Event rigget seg til med flere kameraer, løftekran for kamera, biler og en rekke ansatte i produksjonen for å sende Vedums tale direkte til alle Senterpartiets delegater over hele landet som sitter foran skjermen sin hjemme eller samlet i små delegasjonsmøter.

TV 2´s kommentator Aslak Eriksrud mener grepet er talende for Vedums stil som partileder.

– Vedum slår på stortromma nå, og setter stadig lista for de andre partilederne, som vi tidligere har sett har vært inspirert av Vedum med kaffekoppen. Nok en gang velger han å gjøre ting på sin måte, sier Eriksrud.

Han mener også storproduksjonen forteller noe om et Senterparti som har et stramt blikk mot valgdagen 13.september.

– Senterpartiet er livredde for å snuble på oppløpssiden, når de nå er så nære valgseier. Derfor ser vi også et parti som tar veldig regi, og et nærmest gjennomstriglet landsmøte, sier Eriksrud.

– Skal lønne seg å velge miljøvennlig

Vedum brukte tid på klima- og miljøpolitikk i talen sin.

Han starter talen med kaffekoppen rundt kjøkkenbordet med faren sin. På kjøkkenet står det malt på veggen et uttrykk Vedum forteller han har vokst opp med: Du skal behandle jorda som om du skal leve evig. En av konfliktsakene som skal opp på landsmøtet denne helgen er om elbil-fordelene skal fryses eller ikke.

Vedum viste i talen fram sin egen Volvo, og lovte:

– Det skal lønne seg å velg miljøvennlig, men vi kan ikke straffe de som ikke har hatt råd til å kjøpe ny bil, sier Vedum.