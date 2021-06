Brudd i forhandlingene – 313 sykepleiere går ut i streik

Det får TV 2 bekreftet like etter midnatt torsdag.

– Det er brudd mellom partene, så da blir det streik fra i morgen tidlig, sier forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio til TV 2.

– Ikke møtt på noe

Hun krevde en klar realvekst for Unios medlemmer, men sier at avstanden mellom partene var betydelig. Dette gjorde at Unio valgte å bryte da fristen utløp ved midnatt.

Forhandlingsleder i Unio, Lill Sverresdatter Larsen, gikk tomhendt fra forhandlingene. Foto: TV 2

– Vi har ikke blitt møtt på de kravene vi har. Vi har selvsagt jobbet sammen og det har vært en god tone mellom partene, men det er likevel en for stor avstand. Vi trenger et tydelig signal fra arbeidsgiver om at de ser og anerkjenner behovet for livsnødig kompetanse. Alt kan ikke løses i et oppgjør, men vi har ikke blitt møtt på noe, sier forhandlingslederen.

Hun sier at streikeviljen er stor når til sammen 313 Unio-medlemmer, mesteparten sykepleiere, nå er ute i streik i helseforetakene OUS, Ahus, Helse Bergen, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital. Sverresdatter Larsen kaller uttaket «beskjedent».

– Vi skjermer de som driver med rent koronarelatert arbeid, bekrefter forhandlingslederen.

Krevende pandemi

Lill Sverresdatter Larsen sier pandemien har vært med på å understreke behovet for sykepleiere.

– Mange av dem har stått i en helt esktrem situasjon gjennom pandemien. VI har signaler fra om lag 30 prosent som sier at de enten har sluttet, eller vurderer å slutte i yrket sitt. Vi har et akutt behov for å kunne lønne dem deretter, slik at de vurderer å bli værende i yrket en periode til.

Hun kaller utfallet av forhandlingene «kjedelig».

– Jeg er veldig, veldig skuffet. Jeg hadde håpet og trodd at vi skulle få til noe, avslutter Sverresdatter Larsen.

– Beklagelig

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten kaller resultatet «beklagelig».

- Det er beklagelig at Unio velger å ta sine medlemmer ut i sykehusstreik. Spekter og sykehusene har i forhandlinger tilbudt en løsning innenfor en økonomiske ramme som andre arbeidstakere i Norge kan forvente i år. Vi hadde håpet at vi med Riksmeklerens hjelp skulle finne frem til en enighet med Unio, men må konstatere at det ikke lot seg gjøre, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i en pressemelding.

