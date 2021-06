Supertalentet (18) viste hvorfor verdien har skutt i været

Nederland U21 - Tyskland U21 1-2

Den offensive midtbanejuvelen Florian Wirtz sendte Tyskland til finalen med U21-EM med sine to scoringer i torsdagens 2-1-seier over Nederland.

18-åringen har fått sitt store gjennombrudd for Bayer Leverkusen denne sesongen med åtte mål på 38 kamper i alle turneringer.

Gjennombruddet har gjort at den anslåtte verdien har skutt i været, for ifølge beregningene til Transfermarkt har Wirtz nå en markedsverdi på nesten 460 millioner kroner fra drøyt 100 millioner kroner før sesongen.

Det er den tredje største økningen av markedsverdien hos statistikknettstedet i sesongen som gikk, skriver ranSport.

– Det betyr ikke så mye for meg. Det viser selvfølgelig at jeg har gjort jobben min, og at det blir lagt merke til. På en annen side er jeg en ung spiller, og da er det naturlig at markedsverdien øker raskt ettersom den er lav i starten. Jeg bekymrer meg ikke for slike ting, sier Wirtz i et intervju.

I mars ble også stjerneskuddet tatt med i den tyske landslagstroppen til Joachim Löw, men han fikk ingen EM-billett, da Löw mener det er bedre for 18-åringens utvikling å spille U21-EM. Søndag skal Wirtz og Tyskland spille finale mot Portugal, som vant 1-0 over Spania tidligere på kvelden.

BRENNHET: Florian Wirtz sammenlignes med Kai Havertz. Foto: Martin Meissner

Wirtz har for lengst blitt sammenlignet med Kai Havertz, som gikk fra Bayer Leverkusen til Chelsea i fjor sommer for 740 millioner kroner. Til Bild har Wirtz fortalt hvordan han har lært av tidenes dyreste tysker på trening.

18-åringen ble hentet fra Köln i januar 2020, og noen måneder senere ble han tidenes yngste Bayer Leverkusen-spiller da han debuterte for førstelaget i en alder av 17 år og 15 dager. Han tok da rekorden til Havertz.

Supertalentet er for lengst koblet til større klubber enn Bayer Leverkusen, og i intervjuet med Bild har han avslørt hva som er drømmeklubben.

– Som liten gutt ville jeg spille for Barcelona. Ingenting har endret seg der, men jeg har fortsatt litt tid på meg, sier Wirtz.