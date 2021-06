Gruppe D: – Et langt rulleblad med hodeløse involveringer

Det er lenge siden England har mønstret et mer spennende mannskap enn det de gjør i årets mesterskap. Derfor må engelskmennene finne seg i å være favoritter i gruppe D, selv om Kroatia i sine beste stunder kan slå hvem som helst. Og kan Skottland overraske? To land, potensielt tre, skal videre fra denne gruppen.

Det er langt fra sikkert at det er en fordel å vinne gruppe D. Gruppevinneren møter nemlig 2. plass i gruppe F, en gruppe som består av nasjoner som Tyskland, Frankrike og Portugal. Nummer to møter vinneren av gruppe C (Nederland, Ukraina, Østerrike, Nord-Makedonia).

England:

Gareth Southgate har hatt en heldig hånd med det engelske landslaget etter at han overtok uriasposten fra Roy Hodgson i 2016. Det pinlige tapet mot Island var det siste Hodgson opplevde før han trakk seg. Under Southgate tok England seg helt til semifinalen i VM 2018. Det skal nevnes at veien til semifinale var av det overkommelige slaget.

England har utvilsomt et sterkere mannskap på papiret denne gangen. Ungguttene Phil Foden, Mason Mount og Jadon Sancho har gitt Southgate en offensiv bredde som mange EM-trenere nok misunner ham. Pluss på Raheem Sterling, Marcus Rahford, Jack Grealish og Harry Kane - det lukter mål av det engelske laget.

Kane scoret mål i samtlige kvalikkamper og er det nærmeste man kommer uerstattelig for Southgate. På backene er bredden god til tross for at Trent Alexander-Arnold måtte trekke seg med skade før EM. Luke Shaw og Ben Chilwell er gode alternativer på venstrebacken. På høyresiden kjemper Kyle Walker, Reece James og Kieran Trippier om én plass. Walker har også vært innom stopperplass i klubblaget Manchester City, og det kan være et alternativ for Southgate dersom Harry Maguire ikke er 100 prosent kampklar til de første matchene.

Det engelske laget har noen åpenbare svakheter. TV 2-kommentator Øyvind Alsaker peker på tre av dem:

– Jeg ser tre mulige problemer med et veldig spennende engelsk lag. Det ene er keeperen. Er Jordan Pickford god nok? På gode dager er han det, men han har et langt rulleblad med hodeløse involveringer. Én sånn kan koste England dyrt. Et annet mulig problem er å velge de rette spillerne. Dette husker vi fra generasjonen med Steven Gerrard, Frank Lampard og David Beckham og Paul Scholes. Det var mange å velge blant, og det var vanskelig å sette sammen et balansert lag. Southgate får litt av det samme problemet her med Mount, Foden, Sterling og Rashford, tror Alsaker.

– De siste jeg er usikker på er juni-syken, den engelske syken. Spillere som er fantastiske mellom august og mai kan nesten ikke løpe i juni måned. Veldig mange av de engelske spillerne har hatt en lang sesong. Det blir en utfordring.

B-lagets mann: David Beckham

Deltar selvsagt ikke i EM, men frisparkperlen mot Hellas ga gutta i B-laget gåsehud.

– David Beckham har verdens kuleste frispark. Han kunne sørge for å Englands kvalifiserte seg til mesterskap, etter at han tidligere var forhatt og folk hang dukker av ham. Så svarer han på tiltale på den måten. Det er så vakkert, sier Jesper Mathisen.

– Sveisen, han var kaptein. Alt var perfeksjon med David Beckham.

Englands tropp Trener: Gareth Southgate har ledet England siden 2016. Før den tid var han sjef for det engelske U21-landslaget. Den velkledde og sympatiske 50-åringen har ikke bare gode minner fra EM. I 1996 bommet han på et avgjørende straffespark i semifinalen mot Tyskland. Keepere: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton) Forsvar: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City) Midtbane: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool),, Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham) Angrep: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Man City).

Skottland:

Skottland tok seg til EM via Nations League etter en dramatisk straffekonk mot Serbia i Beograd. Dette blir Skottlands første mesterskap siden VM i 1998. Der ble Brasil og Norge for sterke. Det skotske laget består utelukkende av spillere som holder til på de britiske øyene (Jack Hendry var på utlån i Oostende denne sesongen).

De mest profilerte spillerne på det skotske laget holder til på venstresiden. Andy Robertson og Kieran Tierney er nøkkelspillere i dette skotske laget. John McGinn og Scott McTominay er spillere med solid Premier League-erfaring sentralt på midten. På topp kan Steve Clarke velge mellom Che Adams og Lyndon Dykes.

– De defensive spillerne blir nøkkelen til Skottland. Kieran Tierney har hatt en kjempesesong i Arsenal som back. Her spiller han venstre midtstopper med Robertson på utsiden av seg i en fembackslinje. Samarbeidet mellom dem har fungert meget bra for Skottland. På midten er det McGinn som skal drive spillet frem og tilbake. Det blir spennende å se hvordan de løser det offensive spillet og hvem de velger på topp av Lyndon Dykes og Che Adams. Lykkes de der, kan de ta seg videre fra gruppespillet, sier Wikestad.

– Det er et lag som har noen store profiler, men så er resten en grå masse, sier Jesper Mathisen.

B-lagets mann: John McGinn (Scott Brown)

– Jeg er svak for John McGinn. Når Scott Brown er borte, er McGinn sjefsterrieren som biter folk på anklene, sier Simen Stamsø-Møller.

Skottlands tropp Trener: Steve Clarke spilte over 400 kamper for Chelsea fra 1987 til 1998, mange av dem med Erland Johnsen. Han var assistent i Chelsea, West Ham og Liverpool før han ble manager i WBA i 2012. Clarke fikk Skottland-jobben i 2019 etter noen gode år i Kilmarnock. Keepere: Craig Gordon (Hearts), David Marshall (Derby), Jon McLaughlin (Rangers). Forsvar: Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O'Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Arsenal). Midtbane: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic). Angrep: Ché Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Kevin Nisbet (Hibernian).

Tsjekkia:

Tsjekkia havnet på en klar andreplass bak England i kvaliken. EM-billetten ble sikret da midtstopper Ondrej Celustka satte inn 2-1 mot Kosovo i den nest siste kampen. Celustka spiller stort sett i en backfirer med Jan Boril og West Ham-kjenningen Vladimir Coufal. Den siste stopperplassen står mellom Jakub Brabec, Tomáš Kalas og David Zima.

Sparta Praha har to spillere med i troppen. Andreas Vindheim har god kjennskap til det tsjekkiske landslaget gjennom klubbkompisene sine i Praha. Han trekker frem tre spillere som spesielt viktige for det tsjekkiske laget.

– Tsjekkia er et fysisk og hardtarbeidende lag uten stjernenykker. Bayer Leverkusen-spissen Patrik Schick er én av nøkkelspillerne. Han har ingen ekstremferdigheter, men er en meget god allroundspiss. Tomáš Souček er en målfarlig boks-til-boks-spiller som kommer til å være et av Tsjekkias viktigste våpen. Gutta på laget trekker også frem Sevilla-keeper Tomáš Vaclík som en viktig brikke for landslaget, sier Vindheim.

Den tsjekkiske midtbanetrioen vil etter all sannsynlighet bestå av Vladimír Darida, Tomáš Souček og Alex Král. Jakub Jankto bekler venstresiden, mens det er tøff kamp om plassen på høyrekant.

Schick utfordres av Burnleys Matej Vydra på topp.

B-lagets mann: Tomáš Souček

– Er blitt en stor favoritt blant West Ham-fansen. Mange fikk opp øynene for storheten hans etter en 1-0-seier mot Everton. Da skulle han snakke om juleprogrammet, sier Simen Stamsø-Møller.

Tsjekkias tropp Trener: Jaroslav Silhavy har en lang karriere bak seg i den øverste divisjonen i Tsjekkia (og tidligere Tsjekkoslovakia). Faktisk er det ingen som har flere kamper på øverste nivå (465) enn landslagstreneren. Han overtok Tsjekkia i 2018. Keepere: Tomáš Vaclík (Sevilla), Jiří Pavlenka (Werder Bremen), Aleš Mandous (Sigma Olomouc) Forsvar: Pavel Kadeřábek (1899 Hoffenheim), Ondřej Čelůstka (Sparta Praha), Tomáš Kalas, (Bristol City), Jan Bořil (Slavia Praha), Jakub Brabec (Viktoria Plzeň), Vladimír Coufal (West Ham United), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Aleš Matějů (Brescia), David Zima (Slavia Praha) Midtbane: Vladimír Darida (Hertha BSC), Jakub Jankto (Sampdoria), Tomáš Souček (West Ham United), Lukáš Masopust (Slavia Praha), Antonín Barák (Hellas Verona), Alex Král (Spartak Moskva), Petr Ševčík (Slavia Praha), Adam Hložek, (Sparta Praha), Jakub Pešek (Slovan Liberec). Angrep: Matěj Vydra (Burnley), Michael Krmenčík (PAOK), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Tomáš Pekhart (Legia Warsawa).

Kroatia:

Kroatia vant en jevn kvalikpulje foran Wales, Slovakia og Ungarn. Det ble faktisk den eneste gruppen hvor fire av lagene til slutt tok seg videre til EM.

Kroatia er en gjenganger i mesterskap og tok seg helt til finalen i VM for tre år siden. Mange av de samme spillerne utgjør også stammen denne gangen.

Erik Thorstvedt peker på tre offensive nøkkelspillere som må levere om Kroatia skal komme langt i turneringen.

– Luka Modric er en genial fotballspiller. Han begynner å dra på årene, men han leverer fortsatt for Real Madrid og Kroatia. Jeg gleder meg til å se ham i sommer. Chelseas Mateo Kovačić er bare blitt bedre og bedre. Tidligere har han spilt litt annenfiolin på landslaget, men nå er han ekstremt viktig. Drivet hans får Kroatia bruk for i EM. Ivan Perišić er en annen spiller som har levert for Kroatia lenge. Han er en strålende fotballspiller som kan være et mareritt å møte. Er han på hugget, kan det bli stas med Kroatia, sier Thorstvedt.

Bakover på banen har Borna Barisic, Duje Caleta-Car og Domagoj Vida vært sikre kort i startelleveren. Bruno Petkovic, Andrej Kramaric og Nikola Vlasic gir trener Zlatko Dalić valgmuligheter fremover.

Med en snittalder på litt over 27 er det ingen tvil om at de kroatiske spillerne vet hva som venter dem.

– De må huske at alder bare er et tall. Dette er glimrende fotballspillere, men de begynner å bli ganske gamle. Nå handler det bare om å skvise ut ett mesterskap til, sier Thorstvedt.

B-lagets mann: Ante Rebic

– Lit på grunn av navn, litt på grunn av oppførsel og litt på grunn av kvalitet. Han har et voldsomt temperament og en voldsom skuddfot. Han fikk rødt kort mot Napoli i mars fordi han fortalte dommeren at han hadde sett dommerens mor selge kroppen sin på gaten i Napoli, forteller Stamsø-Møller.

Kroatias tropp Trener: Zlatko Dalic kom til Hajduk Split som 17-åring. I løpet av karrieren var han innom både Bosnia og Montenegro før han avsluttet i Varteks. Trenerkarrieren har også vært noe uortodoks. Han startet i Kroatia, var innom Albania og dro til Saudi-Arabia i 2010. Ferden gikk videre til Emiratene i 2014. I 2017 tok han over landslaget da Ante Čačić fikk sparken. Det viste seg å være en god match. I etterkant av VM-finalen i 2018 fikk han Franjo Bučar-prisen, den høyeste statlige prisen for eksepsjonelle prestasjoner innen kroatisk sport. Keepere: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton Town) Forsvar: Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Domagoj Vida (Besiktas), Josip Juranovic (Legia Warsawa), Dejan Lovren (Zenit St Petersburg), Duje Caleta-Car (Olympique Marseille), Borna Barisic (Rangers), Mile Skoric (Osijek), Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb), Domagoj Bradaric (Lille). Midtbane: Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Genoa), Mateo Kovacic (Chelsea), Nikola Vlasic (CSKA Moskva), Mario Pasalic (Atalanta), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb). Angrep: Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Vfl Wolfsburg), Ante Rebic (AC Milan), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna)

Slik ender gruppe D ifølge B-laget:

1. England

2. Kroatia

3. Skottland

4. Tsjekkia