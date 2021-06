Løke melder forfall til OL

Håndballjentene må klare seg uten Heidi Løke i sommerens OL i Tokyo.

Forfallet forklares med personlige årsaker, står det i pressemeldingen Norges Håndballforbund har sendt ut torsdag kveld.

– Jeg har gode minner fra tidligere OL, men denne gangen er det riktig for meg å prioritere annerledes, og bli hjemme med familien. Jeg er fortsatt like sulten og motivert for landslagsspill, og neste OL er om kun tre år, sier Heidi Løke, som var med på OL-gull i London i 2012 og bronse fire år senere.

I pressemeldingen står det at Løke ber om at det ikke blir stilt ytterligere spørsmål om saken.

Løke var en del av det norske laget som ble europamestere i desember.

– Vi i landslagsledelsen har forståelse for at Heidi har behov for å prioritere annerledes nå, og støtter beslutningen hennes. Døren til landslaget står åpen, og hun er velkommen tilbake for å kjempe om plass på laget når hun er klar for det, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson i pressemeldingen.