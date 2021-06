Hyller stor lovendring: – Håper de tenker seg om

GOD KVELD NORGE (TV 2): Onsdag ble det vedtatt at reklame som er retusjert, eller har et filter som endrer på utseendet, må markeres i sosiale medier. Dette sier influensere om det nye vedtaket.

Influenser Janka Polliani (42) dro til Stortinget torsdag for å feire den nye regelen om merking av retusjert reklame i sosiale medier.

– Dette har vært en fanesak for meg i en årrekke, sier hun til God kveld Norge og legger til:

– I dag er det dessverre alt for mange offentlige personer og influensere som bidrar til et urealistisk og usunt skjønnhetsideal. Dette fordi de redigerer seg så de i noen tilfeller fremstår som noen de ikke er.

– Stolt

For et par uker siden ble hun invitert til høring med Stortinger av Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad for å snakke om det nye lovforslaget. Her var hun sammen med Barna og influenser Kristin Gjelsvik.

– Det er sykt gøy å se at dette faktisk blir en ny lov, sier Polliani.

Onsdag ble det gjort endringer i markedsføringloven og Stortinget vedtok at retusjert reklame må merkes i sosiale medier:

«Annonsør, og den som utformer reklame, skal videre sørge for at reklamen der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes.»

Polliani er godt fornøyd med den nye loven:

– Det er et skritt nærmere i kampen mot kroppspress og jeg er skikkelig stolt av å ha vært med på dette, forteller hun.

– Håper de tenker seg om

Selv har Polliani tidligere slitt med alvorlige spiseforstyrrelser og hun har et stort ønske om at det skal føles trygt å vokse opp med sosiale medier.

KROPPSPRESS: Janka Polliani mener at bilder som er retusjerte kan skape kroppspress. Foto: Åserud, Lise

– Unge jenter og gutter sammenligner seg med urealistiske skjønnhetsidealer og dette skaper økt kroppspress, understreker hun.

Paragraf 21, som omhandler markedsføringsskikk overfor barn, har også blitt justert til at markedsføringen ikke skal spille på sosial usikkerhet, dårlig samvittighet, dårlig selvtillitt eller bidra til kroppspress.

Dersom influensere eller andre som markedsfører i sosiale medier bryter den nye loven vil de få et overtredelsesgebyr som må betales.

Polliani forteller at hun selv tar bilder i godt lys og poster de bildene hun er mest fornøyd med. Hun hevder at det ikke er problemet, men sier at problematikken ligger i bildene som bli manipulert og redigeringsapper der man kan gjøre seg slankere.

– Jeg håper at norske profiler tenker seg om før de poster retusjerte bilder med den nye loven, sier Polliani.

Tjene penger på kroppsmisnøye

Influenser Kristin Gjelsvik (34) dro også til Stortinget for å feire sammen med Polliani. For Gjelsvik var det en selvfølge å være med på markeringen.

– Vi har kjempet for dette lenge, side om side med en rekke fantastiske ungdommer, som lenge har hatt merking av retusjert reklame som fanesak, sier hun og legger til:

ENGASJEMENT: Kristin Gjelsvik har lenge engasjert seg rundt kroppspress og liker dårlig at store aktører skal tjene penger på andres kroppsmisnøye. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er helt rått at engasjement skaper endringer og resultater!

Gjelsvik har gjennom flere år brukt sin stemme for å snakke om skjønnhetstyranniet og kroppspress ungdom, og voksne, utsettes for hver dag.

Hun liker dårlig at store aktører skal tjene penger på kroppsmisnøye, og mener skjønnhetsbransjen er kynisk.

– Ved et tastetrykk kan man bli 10 kilo lettere og «fri» for skavanker og unike trekk som gjør oss til oss – som vi hver dag blir fortalt at er feil, sier hun til God kveld Norge.

Gjelsvik mener man blir lurt til å tro at redigerte kropper er oppnåelig dersom man kjøper det «riktige produktet». Selv mener hun at det hele dreier seg om utnyttelse av sårbare mennesker.

34-åringen reagerer også på at det i det hele tatt finnes spill med aldersgrense 3+ hvor man kan leke plastikkirurg og gjøre noen «pene» ved å fjerne og fylle på kroppen.

– Når dagens 6-åringer føler seg for feit for å bade i sommer har det gått langt over streken. Vi kommer aldri i mål hvis vi ikke kjemper – så det skal vi fortsette med, forteller hun.

– Et stort steg

Influenser Martine Halvorsen (23) har lenge kjempet for å fremme kroppspositivisme på sosiale medier med et budskap om at du er fin som du er.

ENDRING: Martine Halvorsen håper den nye loven kan bidra til en positiv endring. Foto: Mariann Habbestad

Hun er glad for den nye endringen i markedsføringsloven:

– Jeg synes det er superfint! Det burde være en selvfølge at markedsføring som har som hensikt å selge produkter eller tjenester blir fremstilt på en korrekt måte - uten å være manipulert, sier hun til God kveld Norge.

Hun håper loven vil være med på en positiv endring.

Influenser Camilla Lorentzen bruker ofte sine Instagram-innlegg til å oppfordre andre til å tenke positivt om egen kropp - uansett hvordan du ser ut.

Lorentzen synes det er fantastisk med endringen i markedsføringsloven og mener at det ikke er ok at bedrifter og personer selger produkter på et flaskt grunnlag. Uansett om det gjelder treningstøy eller hudprodukter.

VIKTIG: Camilla Lorentzen mener vedtaket om merking av retusjering er et stort steg i riktig retning. Foto: Marte Pettersen

– Utrolig mange eksponeres for disse reklamene uten å være bevisst på at det de ser ikke er en refleksjon av virkeligheten, men en manipulert versjon som det er umulig å oppnå uavhengig av hvor mange produkter man kjøper, sier hun til God kveld Norge.

Lorentzen mener at det beste hadde vært dersom all retusjering måtte merkes, men synes likevel det er viktig med lovendringen:

– Dette er et stort steg og kanskje det beste vi kan håpe på, forteller hun.