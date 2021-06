Volvo XC90 var jo en skikkelig drømmebil for mange familier da den kom tilbake i 2002. Stor, trygg og komfortabel som den var. Dessuten med et godt innslag av folkelig status.

Dette var jo også midt i den største SUV-tiden, så timingen kunne knapt vært bedre fra Volvo, som her også lanserte en modell som bød på noe helt nytt fra den kanten. Dette var deres aller første SUV. Bilen ble da også en betydelig suksess.

De har aldri solgt så mange dyre biler som da XC90 kom. Dyrt, skulle det også på sikt vise seg å bli for eierne. XC90 var nemlig ikke verdens beste bil. Dessverre.

Underdimensjonert

Noen eiere har opplevd ikke bare litt, men veldig mye, trøbbel. Andre biler har bare tuslet og gått uten å forlange annet enn en skvett diesel i ny og ne, samt en service ved behov.

En av grunnene til problemene er at bilen rett og slett er litt underdimensjonert. Den bygger på samme plattform som personbilen S80, men er både større, tyngre og høyere. Hvilket ofte medfører ekstra slitasje. Særlig på forstilling, bremser og hjullagre. I tillegg var det en del irriterende små-rusk med det elektriske anlegget. Turbohavari forekom definitivt. Det samme gjorde girkassehavari, bare for å nevne noe.

Til og med Svensk Bilproving ga bilen det glatte lag. Dette var definitivt en strek i regningen for Volvo. Bilen ble da også endret og finpusset ganske mye underveis. De hadde blant annet en betydelig oppgradering i 2006/07.

Her er de mest populære dieselbilene i Norge – ett merke skiller seg ut

Volvos XC90 var en drømme SUV for mange familier. Prisen gjorde at den for mange forble med drømmen. En drøm som kunne bli et mareritt.

Tok ikke sjansen

En av dem som vurderte å kjøpe bilen var Broom-redaktør Knut Skogstad.

– Ja, som nybakt småbarns-pappa var det fristende med den gode plassen, komforten og ikke minst de gode setene og sikkerheten som bilen bød på, forteller Knut.

– Slik sett inneholder den mange av de verdiene og tradisjonene Volvo står for. Men jeg oppdaget jo raskt at en del av eierne var misfornøyde. Så jeg tok rett og slett ikke sjansen på å kjøpe en brukt XC90 den den gangen det var aktuelt, forklarer han.

Med dette som bakteppe skulle man kanskje tro at bilen fikk et relativt kort liv, men slik ble det ikke. Snarere tvert imot. XC90 fikk et uvanlig langt liv. Hele 12 år gikk før en ny generasjon var på plass.

Det gjør at den fortsatt er et relativt vanlig syn langs veien, selv nesten 20 år etter at den kom.

– Bilene ble definitivt bedre under livsløpet. En del av eierene som har kjøpt sine biler ganske rimelig på bruktmarkedet, er veldig godt fornøyde. Ulike oppgraderinger og det faktum at mange av barnesykdommene nå er ryddet av veien bidrar helt sikkert til det, avslutter Knut.

Brukt diesel: – Ingen grunn til å ha dieselskam

Fly forbanna ...

Men det finnes definitivt noe som ikke er helt fornøyde fortsatt. Det viser en kikk i vår spalte «Eierne mener» her på Broom.

I episode 13 av BromPodden snakker vi nettopp om hva de som eier eldre XC90 mener om den. Vi kan vel røpe såpass som at meningene er delte – og at noen er relativt friske i sine uttalelser om bilen.

Denne utgaven av BroomPodden, som selvfølgelig også inneholder mye annet interessant bilstoff, finner du i linken under.

Eier du en Volvo XC90, ny eller gammel, fortell oss om det her:

Les også: – Egentlig helt sprøtt at vi kan holde på sånn i Norge

Video: Volvo C40 er siste skudd på Volvo-stammen