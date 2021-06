EM-spiller bekrefter romanse med tv-profil

Fra blytung vraking til dobbel opptur for Pierre Bengtsson.

Pierre Bengtsson (33) var ikke med da den svenske EM-troppen ble offentliggjort, men siden den tunge vrakingen har det blitt klart at han har flere gode grunner til å glise.

For det første er han tatt ut til EM likevel, ettersom rivalen Martin Olsson pådro seg en skade. I tillegg smiler livet på hjemmebane.

Nå bekrefter han nemlig at han er i et forhold med tv-profilen Carolina Neurath (35). Hun jobber i SVT, der hun er kjent blant annet fra «Morgonstudion». Nå er hun programleder for «Ekonomibyrån».

– Det stemmer at de er et par, bekrefter hans agent Patrick Mörk på vegne av FC København-spilleren.

Ifølge Expressen har de to holdt forholdet sitt hemmelig i flere måneder.

Bengtsson, som nå er er EM-klar, har tidligere snakket ut om hvor tungt det var for ham da han ble vraket i den opprinnelige EM-troppen til Sverige.

– Jeg var ikke helt forberedt på det. Jeg hadde forberedt meg på EM og det var der jeg så meg selv. Det tok noen dager å bearbeide det. Det var et hardt slag for meg, har han fortalt Fotbollskanalen.

Han bærer heller ikke nag til landslagstrener Janne Andersson, som ble tvunget til å gjøre om på sin opprinnelige beslutning da Olsson ble skadet.

– Det er klart at han har tøffe beslutninger, men han har håndtert det bra. Det er vel ingen enkle beslutninger, men det er jobben hans. Jeg har ingen problemer med vår relasjon, sa Bengtsson.

33-åringen har spilt for FCK siden 2017, og var også i klubben fra 2011-2014. Han har også vært innom AIK, FC Nordsjælland, Mainz, Bastia og Vejle.