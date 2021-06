Norges eldste konflikt: – På landet koser vi oss, i byen er det stress

Stortingsvalget 2021 nærmer seg med stormskritt. I år er det spesielt en konflikt mange tror vil prege valgkampen: By mot land.

Men dette er langt i fra noen ny konflikt.

Norges eldste konflikt

I TV 2-programmet «Norske Tilstander» beskriver valgforsker ved institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, konflikten som den eldste konflikten i norsk politikk.

Men sjelden har den vært så sterk som den er nå.

– Konflikten har gått litt opp og ned gjennom historien. Men nå har vi hatt en borgerlig regjering som prioriterer reformer som av mange blir sett på som sentralisering. Dette bare mobiliserer by mot land-konflikten.

– Konflikten mellom by og land har ikke vært så sterk siden EU-avstemningen i 1994.

BELYST: Regjeringens reformer har belyst en konflikt som hele tiden har vært der, mener valgforsket Johannes Bergh Foto: Odd Arne Hartvigsen

Konflikten har alltid vært aktuell som en kulturell motsetning, ifølge Bergh.

Men de siste årene har konflikten kommet enda mer til syne.

– Folk på landet har lenge følt at de blir sett ned på fordi de lever på en annen måte enn folk i byene. Men på toppen av det føler de nå at regjeringen aktivt fører en politikk som ikke tar hensyn til distriktene.

Bergh er imponert over suksessen til Senterpartiet.

– De klarer å være et tydelig opposisjonsparti. De fanger opp en motstand som er reel ute i befolkningen.

Byen er stress

TV2 dro til Vallset i Stange kommune for å finne ut av hva de som er bosatt i distriktene mener om by-land konflikten.

– På landet koser vi oss, i byen er det stress. Enkelt og greit, sier Gry Elverum.

Også Egil Dammen er klar på bygdas positive sider.

– På bygda så kjenner alle alle. Vil vi ha en kaffe, så går vi ut i hagen og tar det. Det er ikke mulig alle steder i byen, sier han.

– Vi har Joker, bensinstasjon og gode naboer. Hva mer kan man forlange, sier Solveig Lund.

– Vi må passe oss for at ikke hele det politiske miljøet blir folk som lever og ånder for byene. Vi må ha folk fra landsbygda, som kan fortelle hvor ting faktisk kommer fra, sier Håkon Marius Kvæken.

Vedum som person

Suksessen til Senterpartiet tok for alvor av i 2016. Samtidig som dette skjedde det store ting i utlandet.

– Konflikten mellom by og land er ikke unik i Norge. I 2016 skjedd både Brexit og Trump. Vi skal være forsiktig med å sammenligne Senterpartiet med Trump-kampanjen, men det er en konflikt der som begge tjener på, sier valgforsker Bergh.

TV 2s Eirik Bergesen er derimot mindre tilbakeholden med å bruke sammenligningen.

– På samme måten som Trump tilhørte den økonomiske eliten, men ble den lille manns forsvarer. Så tilhører jo Vedum den politiske eliten, men han har klart å blitt den lille manns forsvarer.

– Det er en god politisk retoriker som får til det.

Bergesen tror mye av problemene til regjeringen er måten de formidler politikken sin på.

– For eksempel så har man nærpolitireformen, som egentlig ikke er så veldig nær. Det er gjennomskubart. Og når Senterpartiet da er flinke til å bruke effektive slagord, så føles det mer troverdig enn alternativet.

DYKTIG RETORIKER: TV 2s Eirik Bergersen mener mye av suksessen til Senterpartiet kommer fra Tryvge Slagsvold Vedum som person Foto: Odd Arne Hartvigsen

Forlatt grunnmuren

Det er ikke regjeringspartiene som har tapt flest velgere av at by-land konflikten har tatt seg opp, ifølge valgforsker Bergh.

– De stjeler aller flest velgere fra Arbeiderpartiet. Flere av deres kjernevelgere har skiftet parti.

Og det kommer spesielt til syne i Nord-Norge. Der fikk Senterpartiet en oppslutning på 3,7 prosentpoeng under stortingsvalget i 2013. For så å få en oppslutning på 14,9 prosentpoeng under Stortingsvalget i 2017.

I Alta har varaordfører Jan Martin Rishaug skiftet parti fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.

Han mener Arbeiderpartiet har forlatt grunnmuren de er bygd på. Han beskriver Senterpartiet som det nye Arbeiderpartiet.

– Når jeg går tilbake og ser på gamle medieoppslag med meg, så føler jeg egentlig at jeg står for det samme som jeg gjorde da. Men Arbeiderpartiet føler jeg ikke lenger er enig i så mye av det.

Handler om arbeidsplasser

Rishaug tror by-land konflikten handler om flere ting enn Oslo mot resten av landet.

– Denne konflikten har vi også internt i fylket og kommunen vår. Alta blir uglesett av de mindre områdene utenfor.

BYTTET: Varaordfører i Alta, Jan Martin Rishaug, så seg nødt til å bytte fra AP til SP Foto: Senterpartiet

Hovedgrunnen til dette inntrykket dreier seg om arbeidsplasser, tror varaordføreren.

– For noen år siden var det snakk om å legge ned et meieri i Finnmark. Det er to meierier i Finnmark. Et i Tana og et i Alta. Hvis det i Alta skulle legge ned så ville det gjelde 20 arbeidsplasser, som ikke hadde vært så ille.

– Men hvis meieriet i Tana skulle legge ned, så hadde det derimot vært dramatisk. Da ville det vært marginalt med arbeidsplasser igjen.