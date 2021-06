Buss kjørte inn i bil, av veien og inn i et tre

– Bussen tok plutselig sats og kjørte rett inn i bilen, forteller et vitne til TV 2.

Politiet skriver at bussen og personbilen kom i samme retning mot Carl Berner, og at bussen, i venstre felt, kjørte inn i bilen som lå i høyre felt.

En video som TV 2 har fått tilgang til, viser at bussen skyver personbilen et par meter, før den kjører videre inn et tre ved siden av veien.

KJØRTE PÅ BIL: Den hvite bilen ble truffet av bussen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Det er foreløpig uklart hva som førte til ulykken. Politiet skriver at de nå foretar avhør av de involverte.

Politiet melder også at noen av passasjerene som satt på bussen har smerter i beina som følge av ulykken.

TV 2 har snakket med et vitne til ulykken. Hun forteller til TV 2 at det var stor kødannelse på stedet, og at bussen hadde foretatt en krapp sving. På grunn av dette klarte ikke sjåføren å komme seg forbi midtrabatten, forteller vitnet.

– Sjåføren prøvde å rygge, også tok den plutselig sats og kjørte i full fart over midtrabatten og rett i bilen, sier kvinnen.

Bussen tilhører kollektivselskapet Ruter. De henviser til politiet for informasjon om ulykken.