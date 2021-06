Norges dyreste ulver har fått valper

Den såkalte «Gullulven» og «Deisjøtispa», som den har slått seg sammen, med har fått valper. Det bekrefter Miljødirektoratet i en pressemelding.

Myndighetene har dermed nådd målet sitt. For de mener Gullulven stammer fra Russland eller Finland, og har gener som kan bidra til å redde den innavlede ulvestammen.

Ulvene har blitt flyttet to ganger med helikopter for å skjermes for jakt og har etablert seg i Aurskog Høland og Østfold.

Den siste flyttingen kostet 560.000 kroner.

KLART MÅL: Miljøvernminister Sveinung Rotevatn var med da ulvene ble fanget og mener ressursbruken er riktig fordi de kan redde stammen fra innavl. Foto: Harald Eiken

– Tispa fra ulveparet som ble flyttet til Østfold viser tydelige tegn på å ha fått valper. SNO har fortsatt oppfølging i området de bruker, skriver Miljødirektoratet.

– Ut fra informasjonen vi har er vi sikre på at tispa har født, men vi vet ennå ikke noe om størrelse på kullet, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Han mener ulveflyttingene har vært vellykket.

– Et valpekull er den endelige bekreftelsen på at den innsatsen som er lagt ned, ser ut til å gi det ønskede resultatet.

For å unngå forstyrrelser av ulvene har Statens naturoppsyn ikke oppsøkt valpene i felt for å bekrefte hvor mange som er født. Statens naturoppsyn følger situasjonen og vil etter hvert få samlet DNA fra valpene.

– Det er fortsatt viktig å sikre at ulvene ikke blir forstyrret i denne sårbare perioden. SNO har tilstedeværelse i felt og vi vil også følge nøye med på GPS-dataen vi får. Om noen uker vil det være mulig å gå inn for å få samlet inn DNA, sier Vangen.

Deisjøparet har slått seg ned i et område nord for E18 og øst for Glomma, innenfor ulvesonen. Størsteparten av reviret er i Aurskog-Høland kommune, men det berører også Indre Østfold, Marker og Nes kommuner.

– Det kan være at selve utformingen av reviret vil kunne endre seg noe med tiden, men at det nå er født valper tilsier at de flyttede ulvene vil bli værende i disse områdene, og at vandring tilbake til reviret i Østerdalen nå kan utelukkes, framholder seksjonslederen.