Great Garlic Girls 40 år: – Blir aldri lei!

Det startet i det små. De opptrådte helt først på hemmelige strippeklubber, for så å gå over til små restauranter og barer.

– Det var på Pilen restaurant og andre små steder. Man tok gamle gardiner og sydde om til kjoler, stjal litt fra mor sitt skap, forteller Terje Schrøder, da han gjestet God morgen Norge for å markere gruppens 40-års jubileum.

Det var Simen Sand, Morten Rudå og Olav Klingen som startet gruppen i 1981, Schrøder ble medlem i 1983. Etter det ble det fart i sakene, og i 1986 opptrådte dragshow-gruppen med Ketil Stokkan i norske Melodi Grand Prix, som han vant, og de fikk bli med videre i den internasjonale finalen.

GREAT GARLIC GIRLS I AKSJON: Dette bildet er fra et show i Oslo i 1985. Foto: Per Løchen

– Så da var Great Garlic Girls med i internasjonal Grand Prix, og det var jo første drag-akten som var med i Melodi Grand Prix i historien. Det var et springbrett for oss, og det var da jobben begynte, forteller Schrøder.

1. plass på hitlisten i Italia

Videre opptrådte gruppen i både inn- og utland, og som kanskje ikke alle vet ble de svært populære i Italia.

– Vi ga ut en låt som heter «High Energy» to år tidligere i Norge, den solgte rundt 2000 ymse eksemplarer, så var det en DJ i Italia som tok tak i den låten og fikk den inn på hitlistene. Den kom på 5. plass, så kom den på 3. plass, også lå den på 1. plass i beskjedne 16 uker, humrer Schrøder.

VANT DEN NORSKE FINALEN: Great Garlic Girls opptrådte sammen med Ketil Stokkan i Melodi Grand Prix. Foto: Henrik Laurvik

Dragshow i Libanon under krigen

Av alle opplevelsene gjennom de 40 årene er det noen som skiller seg ut:

– Tiden i New York må være høydepunktet. Vi skulle spille der i en måned, og det ble nesten to og et halvt år. Det var noe av det gjeveste jeg har vært med på, smiler han.

Det har ikke bare vært fest og show for gruppen. For under krigen i Libanon i 1989 var det Great Garlic Girls som sto for underholdningen.

– Det har betydd mye for oss for da vi spilte i Libanon under krigen i 1989. Da spilte vi for alle FN styrkene som var der.

De mottok FN's hederspris i 1991 for opptredenen i Libanon.

– Det var jo midt i en krig, og vi underholdt med drag show, det var veldig spesielt, forteller Schrøder.

Siden den gang har gruppen satt opp mange show i Norge, og vært på flere turnéer i Europa, USA, Sør-Amerika og Asia.

STORE DRAGSHOW: Great Garlic Girls har hatt flere store forestillinger gjennom årene. Foto: Instagram: @terjeschroder

Medlemmene i gruppen har blitt skiftet ut flere ganger, men Terje Schrøder er fortsatt aktiv. Med seg har han nå Ronny Wilhelm.

I år planlegger de jubileumsshow, men venter helst til de kan underholde for et større publikum. Showet skal være en hyllest til tidligere medlemmer, de største hitlåtene og åpne for den yngre garde.

– Nå er vi veldig sultne på å opptre! Vi blir overhodet ikke lei av det, påpeker Schrøder.

Nå kan du lære drag på folkehøyskole

Schrøder viser også sin begeistring for at det nå skal komme drag-linje på Ringsaker folkehøyskole.

– Det er morsomt å være med å kunne så et lite frø, at drag kulturen gikk fra å være på lukkede, ymse steder på 70-og 80-tallet, til å nå være en egen linje på folkehøyskole, det er helt fantastisk!

At folkehøyskolen har fått litt motstand og kritikk mener Schrøder man bare må regne med.

– Sånn er det, man kan aldri gjøre alle til lags. Det var mange som raste mot oss også på 80-tallet, det var mange som synes at det var helt fryktelig.