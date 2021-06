Barcelonas tvangsekteskap: – Dette er nok en innrømmelse

Barcelonas skakkjørte økonomi gjør at klubben sitter igjen med en trener de ikke vil ha, men som de ikke har råd til å sparke.

Torsdag bekreftet Barcelona-president Joan Laporta at hovedtrener Ronald Koeman blir værende i klubben.

– Etter en periode med refleksjon, har vi besluttet å fortsette med Koemans eksiterende kontrakt. Vi er veldig fornøyd med de samtalene vi har hatt. Det var ærlige samtaler, og vår treners oppførsel har vært upåklagelig, sier Laporta.

– Vi har funnet løsninger på små uenigheter. Vi har tenkt på hva som er best for Barcelona, og vi er alle glade for å kunne gjøre denne kunngjøringen, fortsetter Barcelona-presidenten.

– De har ikke pengene

TV 2s La Liga-ekspert, Guillem Balagué, tror det er en sannhet med modifikasjoner. Prislappen på en Koeman-sparking ser rett og slett ut til å ha blitt for stiv.

– Man tager hva man haver - Koeman innså at han ikke hadde styrets fulle tillit, og at Laporta ønsket en annen, men ikke fikk det til. Dette er nok en innrømmelse som sier at Barcelona ikke kan få det de ønsker akkurat nå, de har ikke pengene. Det ville kostet nesten 150 millioner kroner å betale ham ut av det ene året han har igjen av kontrakten, sier Balagué.

Han tror Koeman-nyheten gjør Lionel Messis fremtid litt mer usikker, men Balagué tror likevel superstjernen, hvis kontrakt går ut i sommer, blir værende.

– Samtalene med Messi har kommet langt nok til at jeg tror han vil bli værende i Barcelona, selv om det i en ideell verden ville vært en annen manager der til å lede laget.

Bosman og bytter

Så langt i sommer har Barcelona hentet Emerson fra Real Betis, samt bosmanspillerne Eric Garcia og Sergio Agüero fra Manchester City.

I tillegg er det ventet at de nederlandske landslagsspillerne Memphis Depay (Lyon) og Georginio Wijnaldum (Liverpool) også vil ankomme som bosmanspillere.

Bortsett fra det, er det kun eventuelle bytteavtaler og mørke skyer i horisonten.

– De kommer til å begynne å snakke om bytteavtaler med Juventus og Inter. De kommer ikke til å være i stand til å investere i noen, for nå kommer det mer detaljer fra de fire revisjonene som gjennomføres i klubben. Det har vært mye alarmerende som har vært gjort galt, som Laporta har lovet at det forrige styret skal stilles til ansvar for. Det er veldig ille. Penger som havner på feil sted, doblede regninger og fakturaer, penger som forsvinner. Det er mye galt. Det betyr at de ikke kan investere i noe, sier Balgué.

Derfor tror han Barcelona går en veldig vanskelig tid i møte.

– De snakker at om et par år, kan Barcelona være på fote igjen. Jeg tror det kommer til å ta lenger tid enn det.

– De er milevis unna

På sett og vis kan trøbbelet også bære frukter. Spillerne fra det berømte La Masia-akademiet vil etter alt å dømme få større muligheter til å overbevise.

– I krisetider bruker de unge spillere på vei frem, sier TV 2s La Liga-ekspert.

Balagué trekker fra spillere som Alex Collado (21) , Ilaix Moriba (17) og Riqui Puig (21).

– Spillere fra B-laget vil bli brukt, og de kan overraske noen. Da Pedro og Busquets kom inn på laget, visste ingen hvor viktige de kom til å bli, påpeker han.

I tillegg har Barcelona de 18 år gamle supertalentene Ansu Fati og Pedri, samt en rekke unge, lovende forsvarere.

Det finnes altså håp, men europeisk fotballs hellige gral - Champions League - mener Balagué at man bare kan glemme enn så lenge.

– De kan kanskje konkurrere på hjemlig nivå, men de er milevis unna Europas toppspillere. Med Koeman tror jeg ikke de kommer til å ha profilen, stilen og styrken som trengs for at et lag skal kunne konkurrere på europeisk nivå.