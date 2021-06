Står frem som bifil

Det avslører Hansen på sin egen Instagram-profil. Mandag postet 26-åringen et bilde med tekst om at hun nå er åpen om sin legning.

«Noen visste da, noen vet nå», skriver hun.

Til God kveld Norge forteller Hansen hvorfor hun ønsket å dele dette nå.

– Det passet bra i forhold til Pride-måned. Dessuten så vet flere dette fra «før ekteskapet» og jeg kjente jeg hadde behov for å si det med ord, forteller hun.

Skilte seg og brøt ut

Tidligere i år ble det kjent at Hansen og den mye omtalte «Farmen»-profilen Andreas Nørstrud (37) hadde gått hver til sitt etter åtte år som mann og kone.

Forrige måned åpnet Hansen opp om bruddet og det å skulle bryte ut av et kristent konservativt miljø etter så mange år.

Hun fortalte også om kvinnesynet i det konservative miljøet og at hun ikke ønsket å være med på å fremme slike holdninger.

– Jeg gikk i det som ble kalt for sømmelige klær. Heldekkende kjole, skaut, fikk ikke sminke meg, ikke klippe håret, ikke ha smykker, ikke fikse meg noen ting. Hvis jeg gikk ut i joggebukse og noen så meg, husker jeg den forferdelige angsten jeg fikk. Jeg var redd, skikkelig redd, fortalte hun til God kveld Norge.

«Min tur til å senke skuldrene»

På Instagram forteller Hansen videre om sin legning:



«Begynte når jeg var 13 år, usikkerheten. Igjennom ungdommen hadde jeg et par romanser med andre jenter, men endte opp med guttekjæreste. Likedan, giftet meg med en mann. Visste ikke åssen jeg skulle gå frem, så det å «si det høyt», lot jeg være», skriver hun videre.

26-åringen forteller at responsen har vært positiv.

– Det har vært utelukkende positivt, men fått noen trasse meldinger. Blant annet fra en nabo, forteller hun.



De siste årene har Hansen gjennomgått et stort vekttap, noe hun er åpen om på sin Instagram. Her har hun også delt at hun gikk gjennom en bukplastikk, en operasjon for å fjerne overfladisk fett på mageområdet.

«Men nå! Hallo meg, hallo min tur til å senke skuldrene og være den jeg er. Ingenting å skjule, ingenting å være redd for. Jeg er jo bare meg.», avslutter hun i innlegget og legger til hashtaggene #bifil #pride #værdegselv.