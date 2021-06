Haaland tok kameraet og knipset i vei – se resultatet

Saken oppdateres!

Erling Braut Haaland er vant til å havne i pressens fokus, men på torsdagens landslagstrening sørget jærbuen for at rollene var byttet for en kort stund.

Haaland tok Bildbyrån-fotografens kamera og vendte linsen mot TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og flere av mediefolkene som er i Spania denne uken for å dekke landslagets to privatlandskamper.

Den norske superspissen så ut til å kose seg der han satt sammen med Martin Ødegaard og Stefan Strandberg.

Se resultatet av Haalands «fotoshoot» her:

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og reporter Eirik Nesset Hjelvik. Foto: Erling Braut Haaland / BILDBYRÅN Fotografene Bjørn S. Delebekk fra VG og Geir Olsen fra NTB Foto: Erling Braut Haaland / BILDBYRÅN Fotografene Bjørn S. Delebekk fra VG og Magnus Kaslegard fra TV 2. Foto: Erling Braut Haaland / BILDBYRÅN TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og fotograf Magnus Kaslegard. Foto: Erling Braut Haaland / BILDBYRÅN

Landslaget er i Marbella på samling. Foto: Erling Braut Haaland

Haaland endte måltørken på fire kamper for det norske landslaget med å bli matchvinner mot Luxembourg i Málaga onsdag kveld. På overtid ble han spilt gjennom av Kristian Thorstvedt, og alene med keeper var han iskald da han satte inn den avgjørende 1-0-scoringen.

Haaland og Norge møter Hellas i en ny TV 2-sendt privatlandskamp søndag.