TV 2-profilen: – Jeg var redd for å bli kalt tjukk

Som ung turnutøver gikk Janne Amble rundt med mye frykt i hverdagen. Hun var redd for å gjøre feil, være for tjukk eller bli tatt i å spise en is. Nå skal det bli lettere for barn og foreldre å melde fra i idretten.

Idretten skal være trygg og inkluderende, men mange barn og unge opplever det motsatte, kommer det frem i sesong 2 av TV 2-programmet «Norge bak fasaden». Janne Amble, som er programleder i dokumentarserien, har selv opplevd et ukomfortabelt idrettsmiljø da hun var ung.

– Det var en treningshverdag fylt av mye frykt. Jeg var redd for å bli kalt tjukk, redd for å ikke være god nok, forteller Amble til God morgen Norge.

– Jeg var redd for å skille meg ut og redd for å bli tatt for noe jeg ikke skulle gjøre: jeg var redd for å bli tatt for å spise is.

Ikke lett å slutte

Selv om det ikke er sånn idretten skal være, er det mange barn som har opplevd situasjoner som dette.

– Når du driver med idrett på relativt høyt nivå, så er det mye av livet ditt – det er mye av identiteten din. Mye av følelsene dine knyttes opp mot idretten og de menneskene du er sammen med hver dag, forteller Amble.

Hun sammenligner idrettsmiljøet med skolen, og hvordan det å oppleve at voksne behandler barna dårlig påvirker veldig mye mer av barnas liv enn det man tenker at det gjør. Likevel er det ikke enkelt å slutte med idretten.

– Veldig ofte så tenker man sånn; «Men hvorfor slutter du bare ikke?». Man har brukt så mye tid på det. Man ser jo på toppidrettsutøvere når de slutter, det er noe av det vanskeligste de gjør i karrieren sin. For hvert år du legger inn med hard trening for å bli best, jo vanskeligere er det å slutte.

EN PERSONLIG KAMP: Janne Amble har lenge kjempet for et bedre varslingssystem i idretten. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Vanskelig å si ifra

Frem til nå har det ikke vært lett å si ifra om barn eller foreldre opplever noe som ubehagelig. Tidligere har varslingssaker i idretten blitt tatt opp direkte med klubben, og da kan det oppstå konflikter, for eksempel ved at treneren er ansatt i klubben, eller så kan det stå på manglende ressurser.

– I klubben er det jo folk som er der frivillige, de er ikke vant til å håndtere kompliserte varslingssaker, nødvendigvis, eller har tid eller kunnskap til å gjøre det, forklarer Amble.

Amble forteller at det ikke har vært en hemmelighet at det finnes overgrep i idretten, slik som ved alle andre deler av samfunnet.

– Det at det finnes voksne som ikke behandler barna ordentlig i idretten, det vet man, så det at dette er et problem er det ingen som legger skjul på.

Problemet har vært å være den som sier ifra, for da står man ofte alene med anklagene. De som har stått frem i Norge bak fasaden har vært med å sette et ansikt på prosessen, ved å tørre å stå frem og si at de ikke synes det som skjer er greit.

– De blir ganske ensom og alene i den prosessen, å tørre å si at «Mine barn har det ikke noe bra på trening», i en klubb-setting, det er ganske tøft.

Nå kommer det varslingssystem

Etter mange forsøk og flere avvisninger har nå Idrettstinget endelig vedtatt å opprette en påtalenemnd for å styrke rettsikkerheten til medlemmene i norsk idrett. Noe Janne Amble er svært fornøyd med at endelig kommer på plass.

– At man oppretter en påtalenemd er å anerkjenne problemet og at man tar problemstillingen på alvor. Man er villig til å bruke ressurser på å håndtere disse problemene. Det er en strukturell endring i idretten som har kommet på plass, og det er viktig, sier Amble.

Det er enda ikke avgjort hvordan dette skal fungere i praksis, men at de nå har vedtatt det er ett sted i riktig retning, ifølge Amble.

– Man kan ta saker til påtalenemnden og de kan undersøke om det er hold i anklagene på et uavhengig grunnlag, og om dette er en sak for idrettens domsutvalg eller ikke.

Håper på ny kultur i idretten

De som ønsker å si ifra vil nå ha en tredjepart å lene seg til, og det kan da bli enklere å melde fra om det som er vanskelig.



Det vil også være med å endre kulturen i idretten.

– Man har masse verdier og masse regler i idretten, som alle voksne er ment å følge, og nå vil få en konsekvens å bryte de. Det vil komme noen inn for å undersøke om det er et brudd på idrettens regelverk. Og det vil gjøre noe med hele kulturen i idretten.