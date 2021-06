Hundeeier opprørt: – For lav straff for massive hundeovergrep

– Det finnes jo ikke ord for sånt. Det går nesten ikke an å beskrive mine følelser da dette gikk opp for meg, sier Moy Kleffelgård.

Hundeeieren i Trøndelag fikk sjokk da hun skjønte at hennes tidligere hund, engelsksetteren Raska, var blitt misbrukt seksuelt av sin nye eier på Vestlandet.

Hundeovergrepssaken, som har forgreininger landet rundt, har ført til en ny domfellelse i Trøndelag tingrett. 46-åringen som var siktet, tilsto, og torsdag ble det kjent at han ikke anker dommen på 16 måneder i fengsel.

For lav straff

Mannen fra Trøndelag fortalte i retten hvordan han var blitt interessert i hannhundenes kjønnsorgan, og at han fikk seksuell tenning av hunder.

Aktor Amund Sand bemerket hvor uvanlig saken er, da han la ned påstand om seksten måneders fengsel. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Jeg hadde seksuell omgang med hunder flere ganger i uka, sa han, og beskrev hvordan han allerede for et par tiår siden begynte å eksperimentere med slik omgang med dyr.

Påtalemyndigheten bemerket i Trøndelag tingrett at overtredelsen er grov, og at de massive overgrepene tilsa ubetinget fengsel i 16 måneder.

Dommen kom onsdag, og torsdag ble det kjent at den er rettskraftig.

– Ingen tvil om at straffen er altfor lav, synes hundeeier Kleffelgård. Hun støtter dermed dyrevernorganisasjonen NOAH.

– En mann som har utsatt hunder for seksuell vold gjennom mange år bør straffes hardere, mener hun. Selv fikk hun sin engelsksetter Raska tilbake, etter at tispen hadde vært i en annens eie på Vestlandet gjennom sju år.

Vedkommende var nær venn med den dømte i Trøndelag, de to hadde svært mye med hverandre å gjøre, fortalte trønderen i retten.

Da politiet rullet opp saken i juni i fjor, avdekket det seg et lite nettverk landet over, der folk besøkte hverandre, og benyttet hverandres hunder.

Raska var barbert og skadd

– Jeg er jo helt overbevist om at Raska var utsatt for noe. For da jeg fikk henne tilbake etter de sju årene på Vestlandet, var hun barbert på magen og rundt kjønnsorganet. Dessuten var det flere tegn på at hunden hadde blitt misbrukt.

Moy Kleffelgård håper politikerne og andre aktører kan ta ansvar og høyne straffenivået for slik kriminalitet Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Kleffelgård var tidligere oppdretter og drev blant annet med jakthunder.

Men på grunn av en sykdom hun fikk for noen år siden kunne hun ikke fortsette med hundeavl. Da solgte hun hunden sin Raska til en hun stolte på.

Hun hadde ingen anelse om det som skulle komme.

En melding om at hennes tidligere engelsk setter var en av de 24 hundene som hadde blitt utsatt for overgrep, gjorde henne nær målløs.

I Trøndelag tingrett sa siktede at hannhundene var med på det, og viste vilje og egeninteresse i handlingene. Men at tispene nok var blitt behandlet med en grad av tvang.

– Hva tenker du om at 46-åringen påsto at hannhundene deltok av egen fri vilje?

– Til det vil jeg si at hannhunder skal pare seg med tisper, ikke et menneske, dette er en komplett unormal atferd som de er påtvunget, svarer Kleffelgård.

– Slikt hører ikke hjemme noe sted. Jeg klarer ikke å forstå det, sier hun.

Anger over atferd

46-åringens forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen ba retten om å ta hensyn til siktedes tilståelse da han ble avslørt. Foto: Frank Lervik / TV 2

Den trønderske mannen bedyret i retten at han synes sine egne handlinger er forkastelige, og at han har prøvd å fortrenge hele det siste året.

Etter at navnet hans var blitt offentligjort i sosiale medier, fikk han drapstrusler og ble oppfordret av politiet til å skaffe seg voldsalarm etter at han ble sluppet ut av varetekt.

Straffen omfatter også besittelse av bilder og videomateriale av seksualisert framstilling av barn.

Politiet mener å ha avdekket Norges mest omfattende hundeovergrepssak. Raska (9) er én av minst 24 hunder i saken. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Moy Kleffelgård har hatt hunden sin Raska hjemme i ett år. Hunden er nå ved god helse, og viser en normal atferd.

– Raska har et godt gemytt, og takk og lov for det, sier hun.

Hundeeieren håper på at justispolitikere og andre meningsaktører kan gå inn for å høyne straffen for slik kriminalitet.

– For hundene snakker ikke, de er helt prisgitt menneskenes oppførsel.