Den elektriske SUV-en VW ID.4 er spådd å bli en av de mest solgte bilene her hjemme i 2021. Ja, kanskje også den mest solgte bilen.

ID. 4 blir et stadig mer vanlig syn på veiene våre. Rundt 3.500 eksemplarer er registrert så langt i år. Og det er før den potensielle bestselgeren har begynt å gjøre seg gjeldende på statistikkene.

Så langt har VW nemlig bare kunnet tilby ID.4 med bakhjulsdrift. Men nå kommer også GTX-versjonen med firehjulstrekk. De aller første eksemplarene er nå i Norge. Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen kom over dem i Oslo, tidligere i dag.

Ser tøffere ut

– Ja, jeg var innom hos importøren for å hente en testbil, og der sto de! Fargen er jo ikke akkurat den som gjør mest utav seg, men det er samtidig lett å se at dette ikke er «standard» ID.4, forteller Vegard.

GTX-logo også på rattet.

– Fortell!

– Det er ikke snakk om store stylinggrep, men karosseriet er lakkert lenger ned. Det er også endringer på fangerne. Dessuten GTX-emblemer i hekken og på siden. Og inni bilen. Jeg tror dette vil komme enda bedre frem hvis man velger en litt sprekere farge. For eksempel den røde som VW har brukt som signaturfarge i markedsføringen av bilen, eller gullfargen de også har brukt mye på ID.3 og ID4. GTX-versjonen ser rett og slett en god del tøffere ut enn utgaven med bakhjulsdrift, sier Vegard.

Også interiøret har fått et løft i GTX_utgaven.

Mer premiumfølelse

Fra Volkswagens side er det tydeligvis viktig å skille de to litt ekstra fra hverandre. GTX er ikke« bare» en ID. 4 med firehjulstrekk.

– De to bilene som sto parkert her, hadde ulik utstyrsgrad. Jeg fikk kikke inni dem og særlig den mest velutstyrte så bra ut. Her er det ordentlige sportsseter med integrerte nakkestøtter og forlenger av sitteputen. Også kontrastsømmer på dashbordet. Jeg har tidligere testet basisutgaven av ID.4. Den synes jeg rett og slett er litt kjip innvendig, det merkes av Volkswagen har spart på flere ting. Her så det bedre ut. Rett og slett mer premiumfølelse, sier Vegard.

Ingen tvil: Dette er en ID.4 GTX.

Like stort bagasjerom

ID.4 GTX har for øvrig to motorer. Systemeffekten på inntil 299 hk, 0-100 km/t går på 6,2 sekunder. Bilen har det største batteriet i ID.-familien, med 77 kWt netto kapasitet. Det gir en rekkevidde på inntil 475 kilometer (WLTP).

Plassforholdene er uforandret i GTX-modellen: Bagasjerommet har et volum på 543 liter, som kan økes til 1.575 liter ved å legge ned bakseteryggen. Her snakker vi altså familiebil-størrelse.

Tillatt tilhengervekt er økt til 1 200 kilo.

VW har tatt flere stylinggrep for å skille GTX fra "vanlig" ID.4. De er etter vår mening vellykkede.

Kundene får bil senere i sommer

Prisene starter på 459.900 kroner, inkludert frakt og leveringsomkostninger til Oslo. Blant standardutstyret er LED Matrix frontlykter. Dessuten 20’’ lettmetallfelger, metallic lakk, navigasjon, varmepumpe, oppvarmet mulitifunksjonsratt, adaptiv cruisekontroll, Lane assist og parkeringssensorer foran og bak, for å nevne noe.

Importøren tilbyr syv forskjellige utstyrspakker. I praksis får du en greit utstyrt bil et stykke over 500.000 kroner. Går du opp til 550.000 kroner, bør du ha det meste av det du «trenger» her.

– Jeg fikk høre at de første bilene er på vei ut til forhandlerne, her snakker vi demobiler. Det importøren tidligere har sagt, er at de første bilene skulle komme i sommer. Så langt ser det altså ut som de er godt i rute. Og så er utleveringene til de første kundene ventet å skje mot slutten av sommeren, avslutter Vegard.

