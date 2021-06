Fotballryktene: Linkes til Premier League-klubb

Her er fredagens fotballrykter!

Newcastle United har ikke det største budsjettet under sommerens overgangsvindu. Likevel skal Steve Bruce være villig til å åpne den beskjedne lommeboken for Kristoffer Ajer, melder Shieldsgazette.

Avisens Newcastle-journalist, Liam Kennedy, skriver at Ajer ville vært en svært god signering for The Magpies.

– Han er en imponerende, høyreist, ballspillende midtstopper med rikelig med erfaring fra Champions League og landslagsspill. Hvis Newcastle kan signere ham, vil det være et veldig positivt første steg denne sommeren, skriver han.

Flere spiss-jagende klubber ble nok skuffet da Romelu Lukaku torsdag gikk ut og avfeide ryktene om at han skal være på vei bort fra Inter.

Det betyr at Chelsea, som belgieren var hyppigst linket til, må se seg om etter andre alternativer. Den nybakte Champions League-vinneren er nemlig på spissjakt. Til tross for en sterk sesong, har de manglet en stabil målgjører. I år er Jorginho Chelseas toppscorer i Premier League med syv mål, alle fra straffemerket.

Harry Kane er en mann som kunne endret på det. Daily Star skriver at han er sterkt ønsket av Tottenhams London-rival. William Gallas, som har spilt for både Spurs og Chelsea, sier til avisen at Kane trenger å forlate de hvitkledde.

– Det vil smerte Tottenham-fansen å se Kane dra til deres store rival Chelsea. Samtidig må man forstå at han har vært der i mange år uten å vinne noe, sier Gallas.

Også Manchester United sikler etter Harry Kane, melder flere medier. Strettynews skriver at Southamptons Danny Ings er et alternativ for Ole Gunnar Solskjær dersom Kane-ønsket ikke skulle gå i oppfyllelse.

United er også i samtaler om mulighetene for en overgang for Real Madrid-forsvarer Raphael Varane, melder Manchester Evening News. Den 28 år gamle VM-vinnerens kontrakt med Real Madrid utløper neste sommer, og er ifølge avisen misfornøyd med lønnsnivået han har fått foreslått i forhandlingene om en forlengelse av denne.

Manchester United skal være villige til å innfri franskmannens lønnskrav, og å punge ut de 60 millioner pundene Real Madrid angivelig krever for ham.

Det har ikke gått mange dager siden Carlo Ancelotti vendte tilbake som Real Madrid-trener. Likevel er han i gang med planene om å bedre klubbens økonomiske situasjon, melder Marca. Den spanske storavisen melder nemlig at superstjernene Marcelo, Isco og Gareth Bale er til salgs. Noen av disse må trolig selges dersom klubben skal finansiere et kjøp av førstevalget Kylian Mbappé.

Denne uken vurderte avisen alle Real Madrids 33 spillerne. I kommentaren av Martin Ødegaard går det fram at «han er et spørsmålstegn for neste sesong, men samtidig en spiller god nok til å spille seg inn på laget».

– De vil ikke aktivt forsøke å selge ham (Ødegaard), men de kommer til å lytte til bud. Hvis Ancelotti får muligheten, er han en spiller treneren gjerne vil ha i stallen, sier La liga-ekspert Guillem Balagué til TV 2.