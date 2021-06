Jeg sitter stille og venter på grønt lys. I feltet ved siden av meg, stopper en litt eldre Porsche 911.

Han ruser motoren og virker gira på å komme seg fort av gårde. Jeg har bilen i komfort-modus. Da er lyden fra pottene dempet mest mulig, og bilen er så anonym den får blitt.

I det vi begge får grønt lys, gir jeg gass. Bilen rekker så vidt å sjalte ett gir, før fartsgrensen er nådd.

I bakspeilet ser jeg Porsche-sjåføren, som mildt sagt er lang i maska. Han ser rett og slett ganske så forfjamset ut. Kanskje ikke så rart, fordi han akkurat ble frakjørt av en diger, svart SUV på 2,4 tonn!

Verdens raskeste

Tilbake i 1999 lanserte Mercedes en modell som raskt fikk massiv oppmerksomhet, verden over. Da ble nemlig ML 55 AMG født. Med 347 hk og en akselerasjon fra 0-100 på 6,9 sekunder, var det verdens raskeste SUV på den tiden.

Mercedes-AMG GLE 63 S Pluss Motor

Luksusfølelse

Lekkert interiør Minus Pris

Dyrt ekstrautstyr

Forbruk Pris fra: 2.181.900 kroner

Nå matcher en Hyundai Kona omtrent den tiden. Mye har skjedd på 22 år. Ikke minst for Mercedes ML, som i dag heter GLE.

Topputgaven er fortsatt signert AMG og heter 63 S. Det er den bilen jeg kjører nå. Og i motsetning til gamle 55 AMG, med sine 347 hestekrefter, leverer denne vanvittige 612 hk!

Sprinten fra 0-100 km/t er i mål på spinnville 3,8 sekunder. Det er med andre ord fortsatt en av de raskeste SUV-ene i verden Mercedes serverer her.

Det er neppe noen overraskelse at toppmodellen i GLE-familien er svært kostbar. Prisene begynner på nesten 2,2 millioner kroner. Vår testbil ender på hele 2,5 millioner – med en god del ekstrautstyr.

En sprø bil

Å plassere over 600 hk i en høyreist og tung SUV er egentlig galskap. Kanskje til og med ufornuftig, hvis man skal tenke kjedelig og rasjonelt.

Men heldigvis er det ikke det dette handler om. Biler som AMG GLE 63 S er laget for deg som aldri for nok kjøreglede, saftig V8-lyd og heftige ytelser.

Enhver tur i GLE 63 S kjører du med et digert smil. Til og med når du skal på dynga med den gamle gressklipperen eller kjøre en mutt svigermor til toget.

Spinner på alle fire hjul

Grunnlaget for all moroa er AMG sin velkjente V8-motor på 4 liter. I GLE 63 S yter den 612 hk og solide 850 Nm.

På toppen av dette bidrar EQ-Boost-systemet (en liten 48 volts elmotor) med 22 hk og 250 Nm ekstra over korte perioder. Vi har med andre ord opptil 634 hk og 1.100 (!) Nm tilgjengelig.

Mercedes kombinerer det sportslige med høy luksus-faktor på GLE 63 S.

For å kjenne på alle kreftene er du nødt til å sette bilen i sport +, samt slå av ESP-systemet. Denne bilen spinner nemlig med alle fire hjul, også på tørr asfalt, hvis du provoserer den.

Når du banker gasspedalen i bunn, svarer bilen med et hinsides skyv. 0-100 km/t er i mål på imponerende 3,8 sekunder. Følelsen av en så brutal akselerasjon i en voksen SUV som GLE er ikke annet enn sprøtt.

Lyden fra AMGs V8-er er også i en klasse for seg. Joda, de nye EU-kravene for lyd setter en liten stopper for de aller høyeste smellene. Men dette er uansett mer enn godkjent. Til og med svigermor blir fascinert av lyden som velter ut av de fire pottene.

Gjennom svingene er det ingen hemmelighet at du merker vekten på bilen. Men med utgangspunkt i hva dette faktisk er, syns vi GLE 63 S takler oppgaven svært bra.

Både adaptiv luftfjæring og AMG Active Ride Control er standard på bilen. Sistnevnte kompenserer bilens bevegelser, slik at «oppsettet» og kjøreegenskapene forblir de samme – også under hard belasting.

Som vanlig hos AMG, kan du med et enkelt tastetrykk, endre karakteren på hele bilen. Du merker tydelig forskjell fra sport + til komfort. I komfort-modus slapper bilen mer av, noe som gjør at GLE 63 S også funker fint i hverdagen.

Buldringen fra pottene er dyp og knatrete, i kjent AMG-stil.

Luksus

Utover å servere ekstreme krefter, byr vår testbil også på en klekkelig mengde luksus.

Vi snakker elektriske seter, med massasje og kjøling, tempererte koppholdere, egne velvære-program med duft og ikke minst får du klokkeren lyd fra Burmester sitt High-end 3D Surround Sound System.

Det er når du kombinerer denne luksusen, med over 600 hk i en SUV, den surrealistiske følelsen er komplett. Drar du til Tyskland med denne, kan du cruise i 250 km/t med bølgemassasje og Beethoven på anlegget, mens du ser ned på sportsbilene som prøver å ta deg igjen...

I likhet med en standard GLE, er kvalitetsfølelsen svært god på innsiden. Men kanskje AMG kunne våget å gjøre noen ekstra sprell? Det er nemlig svært lite som skiller dette interiøret fra en vanlig GLE med 2-liters dieselmotor.

Aktiverer du launch control her, går 0-100 km/t unna på 3,8 sekunder. Hvis du får nok feste...

En temmet svartbjørn

GLE 63 S er nok et bevis på at AMG vet hva de driver med. Med utgangspunkt i en røslig luksus-SUV, har de bygget en bil du også kan ha det fryktelig moro med på svingete vei.

I sport-modus våkner villdyret virkelig til live. Kobler man ut alle hjelpemidler, skal man bokstavelig talt ikke tråkke feil.

Velger du komfort, oppleves bilen mer som en temmet svartbjørn. De eksplosive kreftene ligger der fortsatt, men du har langt mer kontroll over galskapen.

Mercedes-AMG GLE 63 S Motor og ytelser: Motor: 4-liter V8

Effekt: 612 hk / 850 Nm

Effekt med EQ-Boost: 634 hk / 1.100 Nm

0-100 km/t: 3,8 sekunder

Toppfart: 280 km/t

Forbruk: 1,2 liter/mil Mål, vekt og volum: L/B/H: 492, 215, 179 cm

Vekt: 2.420 kg

Bagasjerom: 630 liter Pris fra: 2.181.900 kroner Pris testbil: 2.499.3248 kroner

