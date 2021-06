Chris Froome: – Mange hadde lagt sykkelen på hylla

36 år gamle Chris Froome har aldri kommet skikkelig tilbake fra marerittvelten for to år siden, men han nekter å gi opp av den grunn.

Ting har ikke akkurat gått på skinner for den firedoble Tour de France-vinneren Chris Froome de siste sesongene. Siden fallet i Criterium du Dauphine i 2019, der han fikk et komplisert brudd i lårbeinet, brudd i albuen og en rekke ribbeinsbrudd, har han aldri vært den samme syklisten.

Da den kenyansk-fødte briten endelig kom tilbake, var det ikke lenger plass til 36-åringen, og fjorårssesongen ble hans siste av ti suksessfulle sesonger i Team Ineos. Turen gikk til Israel Start-Up Nation, der det etter rapportene skulle bygges et lag som kunne hjelpe Froome tilbake til toppen av pallen på Champs-Élysées.

Den gang skrev TV 2-ekspert Johan Kaggestad at Israel Start-Up Nation hadde kjøpt «katta i sekken», og drøye tre måneder senere er det mye tyder på at Kaggestad hadde rett i sin spådom.

For øyeblikket sykler Froome Criterium du Dauphine som et viktig ledd i oppkjøringen til Tour de France. Mannen som har vunnet rittet tre ganger ser imidlertid ut til å være langt unna sin beste form. Mannen med to OL- og en VM-bronse på tempo ble kjørt fra på onsdagens tempoetappe, og var over to minutter bak vinneren Aleksej Lutsenko på den 16,4 kilometer lange etappen.

– Tempo er ikke noe jeg har gitt mye oppmerksomhet denne sesongen. Jeg har hatt mer fokus på å komme i form igjen. Det er mange faktorer i tempo. Du må ha riktig posisjon, riktig utstyr også videre, så det er mange endringer for meg der. Jeg har ikke hatt så mye å si på de tingene der, sier Froome selv, før torsdagens etappe.

Mange stusset over briten tapte et minutt til en rytter som Nairo Quintana, som Froome tradisjonelt sett har vært mye bedre enn på tempo. Froome peker på at det er mange som sliter lenge etter alvorlige skader.

– Ikke mange snakker om Jacobsen som sliter etter skade, og selv en 22-åring som Remco Evenepoel slet i Giro d'Italia.

– Det er vanskelig å komme tilbake fra en periode uten ritt. Jeg var ute med skade, pluss covid-perioden, så det er mye å komme tilbake fra. Folk forventer mirakler, og at ting skal endre seg over natten, men to år senere kjemper jeg fortsatt. Jeg har ikke mistet håpet, og jobber fremdeles hardt. Forhåpentligvis får vi se resultatene av det, sier 36-åringen.

På torsdagens etappe tapte han ytterligere til teten i sammendraget. Der ligger han helt nede på en 61. plass, åtte minutter og 46 sekunder bak ledende Lukas Pöstlberger.

– Jeg ser mye mer fram mot fjelletappene som kommer, og forhåpentligvis kan det gi en pekepinn på hvordan jeg egentlig ligger an, sier han.

Mange tror nå storhetstiden er forbi for mannen som sist vant en Grand Tour da han vant Giro d'Italia i 2018, men hovedpersonen selv har ingen planer om å gi seg.

– Moralen er høy. Jeg er så takknemlig for å være her. Mange ville nok lagt sykkelen på hylla, og gitt seg med sykling, så jeg er svært takknemlig for å være i en posisjon der jeg har kunnet komme tilbake til profesjonell sykling. Og jeg er faktisk med i rittene, jeg sliter ikke bakerst. Det er et fantastisk første steg for meg, avslutter han.