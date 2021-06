Gressbrann sprer seg i høy hastighet – har startet evakuering av boliger

Saken oppdateres.

Politiet meldte at om brannen like etter klokken 12. Cirka 12.45 har flere patruljer ankommet stedet, i tillegg til brannvesenet. Et helikopter vil bistå slukningsarbeidet fra lufta.

– Dette er et krevende oppdrag for brannvesenet. Innledningsvis ble det sagt at brannen var på hundre kvadratmeter, men den har spredt seg, så området er større nå. Det er høy hastighet på brannen og den sprer seg i retning bebyggelse, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt.

Politiet er på stedet og har ansvar for å evakueringen av boliger i området.

RØYK: Det er mye røyk og flammer på stedet. Foto: Geir Huneide / TV 2 BRANN: Alle nødetatene rykket til stedet etter melding om brann i terrenget. Foto: Therese Henriksen / TV 2

Må evakuere gård

– Det er litt spredt bebyggelse i området. Politiet prioriterer i første omgang å evakuere en gård hvor to personer og en rekke dyr er bosatt. Det er også snakk om å evakuere tre rekkehus like ved brannen, sier Mjelde.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor mange personer som blir evakuert.

Politiet opplyser at det også ligger en hytte ved Fjæreidfjellet, som det kan være behov for å evakuere. Det er foreløpig ukjent om det befinner seg personer i hytta.

BRANN: Det er en rekke brannbiler på stedet. Foto: Therese Henriksen / TV 2

– Ikke kontroll

Operasjonslederen forteller at det fine været gjør slukningsarbeidet utfordrende.

– Det har vært veldig fint vær, så det gjør at brannen sprer seg raskt. Brannvesenet har ikke kontroll, sier Mjelde.

Hun forteller videre at fjellet er et populært turområde og at det kan befinne seg flere folk i området.

– Det er noen som befinner seg på tur i området, som må ta alternativ vei ned for å holde seg unna flammer og røyk. Det er mye som skjer akkurat nå, sier operasjonslederen, og legger til at politiet fortsatt jobber med å få oversikt.

Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med brannen.