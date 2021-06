Nå kan du endelig spille EM-fantasy

Sett opp ditt lag nå på fantasy.tv2.no (logg inn med din Sumo/Play-konto, eller opprett en konto gratis)

Gjør deg klar for nok en sommer i skyttergravene.

Nå slippes årets store nyhet for alle som er glade i fantasy. NRK og TV 2 har igjen gått sammen om å arrangere fantasyfest for sommerens store sportsbegivenhet; EM i fotball.

– EM blir sommerens vakreste eventyr. Fantasy gir jo en ekstra dimensjon til et forløsende og sårt etterlengtet mesterskap. Dette er det deiligste og mest frustrerende spillet der ute. Men det er på tide å kjenne at man lever litt nå. Her er det gode muligheter til å slå naboer, venner, kollegaer eller familiemedlemmer, sier TV 2 Sportens fotballkommentator Endre Olav Osnes.

Sammen med fantasy-elsker Sofie Hegrenes Rekkavik, kjent fra Twitter og fotball.tvs fantasysendinger, er fotballkommentatoren TV 2s fantasy-ambassadør denne sommeren.

Sammen gir de to deg det meste du trenger å vite i den hektiske innspurten inn mot mesterskapet. Første bidrag fra duoen kommer allerede fredag 4. juni.

FANTASY-GUIDE: Sofie Hegrenes Rekkavik gir deg fantasytips på TV 2s plattformer i hele sommer. Foto: PRIVAT

– Jeg gleder meg aller mest til å se kamper og få øynene opp for spillere som kan gi mye poeng. Til å få mer kjennskap til lag jeg ikke kjenner godt til fra før. Det er alltid mange overraskelser i mesterskap og spillere som får vist seg fra sine beste sider, så det blir veldig gøy, sier Rekkavik.



Enormt i Norge

Fotball-fantasy har de siste årene vokst og blitt en vanvittig populær aktivitet i Norge. Ukentlig sitter flere hundre tusen nordmenn benket foran mobil, nettbrett og PC for å planlegge og følge med på hvordan deres eget lag gjør det i Fantasy Premier League. Denne sesongen var det flere enn 200.000 nordmenn som deltok i spillet, noe som tilsvarer en norsk storby i størrelse.

Også sammenlagt gjør nordmenn det enormt sterkt i fantasy. Ola Peder Hovde (20) fra Hisøy ledet lenge årets sesong, før han endte på en tiendeplass. Sjakkgeniet Magnus Carlsen har tidligere hevdet seg helt i toppen i sammendraget.

Slik fungerer EM-fantasy Slik styrer du opp ditt lag Logg deg på fantasy.tv2.no og sett sammen en tropp bestående av 15 spillere til en samlet maks-verdi av 105 millioner. Velg de 11 du vil starte hver spillrunde med. Disse er dine aktive spillere frem til neste runde i EM, enten en hel grupperunde i EM, eller feks samtlige kvartfinaler. Mellom hver runde kan du bytte opp til tre spillere på laget ditt, evt flere dersom du tar "hits" og brenner av -4 p. pr bytte. Du har ett wildcard du kan benytte én gang i løpet av EM. Kaptein gir doble poeng. Det deles også ut bonuspoeng på hhv 3, 2 og 1 poeng til de tre mest markante spillerne i hver kamp. Ekstraomganger teller inn i poengsummen i sluttspillet, men ikke straffekonkurranser. Les alle reglene på fantasy.tv2.no. Der kan du også opprette og melde deg inn i offisielle ligaer, eller opprette lukkede venneligaer.

Rundt 100.000 managere registrerte seg til VM-fantasy på TV 2 og NRKs plattformer for tre år siden i Sotsji. Det er ingen grunn til å tro at trøkket har avtatt i 2021.

Osnes trekker frem flere spillere han gleder seg ekstra til å følge i sommer.

HABIL FANTASYSPILLER: Endre Olav Osnes geleider deg gjennom fantasysommeren. Foto: TV 2

– Christian Eriksen kommer til å boltre seg og bli en snakkis. Dette sammen med Memphis Depay og Ukraina. Men. jeg gleder meg mest til å se på fotball med folk på tribunen igjen, sier Ones, som får støtte fra rekkekameraten i at nederlandske Depay er en åpenbar joker i spillet.

Koronatropper til besvær

Reglene for EM-fantasy er mer eller mindre de samme som i den engelske varianten. Kort fortalt handler spillet om å plukke ut en virtuell tropp på 15 spillere innenfor en budsjettramme. Hver runde plukker man ut elleve spillere som starter. Man får poeng for spillere avhengig av hvordan de gjør det i den aktuelle EM-runden.

I EM har man imidlertid to bytter pr. runde, der man i tillegg kan spare seg opp til et tredje bytte mellom rundene, såkalte gameweeks. I tillegg har man et wildcard til fri bruk én gang i løpet av EM.

Med store koronatropper og usikkerhet rundt flere nasjoners førsteellever, kan det være lurt å spare på kruttet underveis.

EM er en enormt hektisk variant av fantasy-sjangeren, der kampene kommer tett som hagl fra oppstart 11. juni til finalen 11. juli. Spillet gir som vanlig venner, fiender og familier en unik mulighet til å bevise hvem som egentlig kan mest om fotball. I EM-fantasy kan du også hele veien følge med og se hvor godt du gjør det sammenlignet med de egentlige ekspertene i TV 2 og NRKs ekspertliga.

I tillegg kan du vinne effekter fra TV 2 Sporten.

