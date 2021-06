Har fått tips om konkrete personer – gjør nye avhør

For fjorten dager siden gikk Øst politidistrikt ut i VG og ba offentligheten om hjelp.

Fremdeles, to og et halvt år etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant, står politiet uten svar på hva som har skjedd med henne.

Derfor håpet politiadvokat Gjermund Hanssen, som leder etterforskningen av saken, at noen med kunnskap om kryptovaluta kunne hjelpe dem da han delte nye opplysninger med offentligheten.

Hanssen fortalte at den eller de som står bak ugjerningen, i løpet av sommeren 2018 overførte et beløp i den relativt ukjente kryptovalutaen dash til en konto på kryptobørsen Huobi.

Over 100 tips

På Huobi-kontoen ble pengene vekslet fra dash til den langt mer kjente kryptovalutaen bitcoin. Disse bitcoinene blir senere brukt til å kommunisere med Tom Hagen (70) gjennom kodede meldinger.

Fra tidligere er det kjent at Hagen, i trusselbrevet han har forklart at han fant hjemme i huset sitt, ble bedt om å betale løsepenger til gjerningspersonene i kryptovalutaen monero.

SJEFEN: Politiadvokat Gjermund Hanssen leder den omfattende Lørenskog-etterforskningen i Øst politidistrikt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Fordi både monero og dash er fremmed for så mange, håper politiet at de som har kjennskap til miljøer der slike kryptovalutaer brukes, skal kunne bidra med relevant informasjon i etterforskningen.

Siden har politiet mottatt over 100 nye tips knyttet til kryptovaluta.

Hanssen opplyser til TV 2 at flere av tipsene er så relevante at de umiddelbart har kalt inn folk avhør. De har også gjort nye søk i det omfattende etterforskningsmaterialet de sitter på.

– Tipsene omhandler både navngitte enkeltpersoner og miljøer, samt utfyllende informasjon om de særtrekkene som er fremhevet, og hvordan disse kan belyses ytterligere, sier Hanssen.

Store mørketall

Tidligere har politiet uttalt at de mener det er et begrenset antall nordmenn som besitter den nødvendige kunnskapen om kryptovaluta og samtidig har en voldskapasitet som tilsier at de kan ha en rolle i Lørenskog-saken.

En person som har god kunnskap om både kryptovaluta og kriminelle miljøer, har overfor TV 2 anslått at det kun er 10-15 nordmenn som kan ha stått bak kryptooppsettet i Lørenskog-saken.

SAMLER DATA: Ifølge Skatteetatens tall er det svært få nordmenn som har både dash og monero. Foto: Thomas Evensen / TV 2

TV 2 har bedt Skatteetaten om tall på hvor mange nordmenn som i skattemeldingen har opplyst å ha verdier i både dash og monero.

Tallene viser at det i 2018 var 205 personer som opplyste myndighetene om at de eide monero, mens 224 opplyste å ha dash. Imidlertid var det kun 79 personer som hadde begge deler.

Fra 2019 endret Skatteetaten reglene for rapportering, slik at det ble mulig å rapportere inn et samlet beløp for kryptovaluta. Siden har ingen pliktet å rapport en sum for hver enkelt kryptovaluta.

Blant dem som likevel valgte å oppgi hvilken kryptovaluta de hadde, var det 119 personer som hadde monero og 77 personer som hadde dash i 2019. Bare 22 personer hadde begge deler.

SIKTET: Politiet mener at Tom Hagen (71) har medvirket til å drepe sin egen kone. Selv mener han at hun er bortført av ukjente gjerningspersoner. Foto: TV 2

Dessverre for politiet er det langt fra sikkert at de lave tallene gir grunn til håp. I 2019 var det nemlig mellom 180.000 og 225.000 nordmenn som eide kryptovaluta uten å oppgi det i skattemeldingen, ifølge Skatteetatens beregninger.

– Vi har allerede identifisert titusener av personer som ikke har rapportert sine virtuelle formuer og inntekter til beskatning, sier seniorrådgiver Marius Johansen i divisjon innsats i Skatteetaten.

Vurderer å takke ja

Hanssen ønsker ikke å svare på om politiet har tatt kontakt med alle som opplyste å ha både dash og monero det året Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

– Vi fremhever dette som ett av flere særtrekk som vi mener samlet sett kan bidra til å peke oss inn mot et begrenset antall personer. Funnene må videre sees opp mot hvem som kan ha hatt både evne og vilje til å utføre en så alvorlig straffbar handling mot Anne-Elisabeth Hagen, sier Hanssen.

EKTEPAR: Kort tid før Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018, feiret hun og ektemannen sin 49. bryllupsdag. Foto: Privat

Blant tipserne som har meldt seg de siste to ukene er ifølge politiet flere kompetente personer som har tilbudt sine tjenester til politiet.

– Politiet er takknemlig for bistand fra alle som mener de kan bidra til sakens opplysning. I hvilken grad vi innhenter eller nyttiggjør oss av dette, vurderes og prioriteres fortløpende ut fra blant annet etterforskningsbehov, sier Hanssen.

Han ønsker ikke å svare på hva slags tjenester politiet har blitt tilbudt.

Fremdeles er Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap på kona si, noe han hele veien har nektet straffskyld for.

Også en mann i 30-årene bosatt på Østlandet, som i pressen har fått tilnavnet «kryptomannen» som følge av at han har kompetanse på kryptovaluta, er siktet i saken. Mannen nekter straffskyld og har forklart at hans kontakt med Hagen kun har dreid seg om mulig investering i kryptovaluta.