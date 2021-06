Her er over 30 av Norges farligste fanger på vei fra Ila fengsel

ILA/ULLERSMO (TV 2): De to siste dagene har politiets innsatsstyrker i Oslo gjennomført en stor operasjon. 100 av Norges farligste innsatte er nå flyttet fra Ila fengsel til Ullersmo.

– Dette har vært planlagt i ett til halvannet år, sier Stig Meisler Storvik, regionsjef i Kriminalomsorgen Øst.

Torsdag klokken 13 ble de 33 siste forvaringsdømte fangene kjørt ut fra Ila fengsel, som nå er helt tomt.

Årsaken til flyttingen er at Stortinget har bevilget 350 millioner kroner til rehabilitering av Ila fengsel. Derfor har rundt 100 forvaringsdømte innsatte på Ila denne uken blitt flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike.

– Vi flytter de innsatte over to dager, og det er politiet som har det operative ansvaret for flyttingen, sier Storvik.

HØYSIKKERHET: Ila fengsel og forvaringsanstalt huser noen av Norges farligste mennesker. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Planen er at rehabiliteringen av høysikkerhetsfengselet i Bærum skal ta mellom 18 og 24 måneder, slik at de innsatte er tilbake på Ila våren 2023, opplyser Stig Meisler Storvik.

Største transport siden krigen

Ifølge Storvik har det ikke blitt flyttet så mange innsatte gjennom Oslo siden 1945. Da flyttingen begynte onsdag, ble det brukt både helikopter og spesialkjøretøy.

– Det var en sikkerhetsmessig vurdering som tilsa at det var nødvendig, fordi vi i går flyttet dem det var knyttet størst risiko til, sier Storvik.

– Mange har sett amerikanske filmer der det gjennomføres fluktforsøk i forbindelse med slik transport. Er dere redde for det?

– Nei, det er vi ikke redde for. Politiet har gjort et grundig arbeid, slik at dette skal gå veldig bra.

– Er det generelt noe snakk om rømningsforsøk i et fengsel?

– Nei, det er sjelden vi kommer over samtaler hvor det er snakk om rømming, sier han.

ESKORTE: Bevæpnet politi fulgte bussene fra Ila til Ullersmo. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ifølge Storvik er det mange av de forvaringsinnsatte som ser frem til et miljøskifte. Samtidig er andre engstelige.

– Vi har forsøkt å trygge dem med at de skal være i egne avdelinger med kjente medinnsatte og kjente ansatte, og at de blir arbeidsplassert atskilt fra de domsinnsatte på Ullersmo, sier han.

Omfattende logistikk

I tillegg til de innsatte får omkring 160 ansatte ved Ila nytt arbeidssted på Romerike. Det blir egne forvaringsavdelinger på Romerike med ansatte fra Ila. De forvaringsinnsatte vil være helt atskilte fra de fengselsinnsatte.

– Operasjonen er ganske omfattende. Vi har også måttet flytte nærmere 100 innsatte på Romerike for å få plass til dem som nå kommer, sier han.

De 100 som er flyttet fra Ullersmo er nå på andre fengsler over hele landet.

REGIONSJEF: Stig Meisler Storvik ved Kriminalomsorgen Øst. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I tillegg til de 100 forvaringsdømte som nå er flyttet fra Ila, er 25 andre innsatte med tidsbestemte dommer flyttet til andre fengsler på Østlandet.

Koronapandemien har gjort at norske fengsler har lavere kapasitet når det gjelder innsatte som skal sone på lav sikkerhet, og som har dommer på under to år.

– I høysikkerhetsfengsler er det god kapasitet i Norge nå, sier Storvik.