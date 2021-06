Sykkelens dag: MDG vil doble antallet elsykler ved å innføre momsfritak

Miljøpartiet De Grønne (MDG) foreslår i sin alternative transportplan å gi momsfritak for alle typer elsykler. Det vil sette fart på å få folk over fra bil til å bruke elsykkel, ifølge fungerende partileder Arild Hermstad.

Beregningene MDG har har gjort viser at momsfritak vil føre til 180 000 flere elsykler på norske veier i løpet av seks år. Det er en dobling fra dagens nivå.

– Vi mener elsykkelen er den nye «Folkevognen» - nå kommer den i så mange farger og fasonger, og dekker så mange behov - til og med profesjonell varelevering i sentrum, sier Hermstad.

Det er en enklere måte å komme seg rundt på, det er miljøvennlig og det får folk til å bruke beina mye mer enn om man kjører bil, argumenterer han.

– På korte avstander, der du ikke trenger å baske så mye med været, så bruker vi i dag veldig mye bil, og vi mener mye av det kan byttes ut mer miljøvennlige elsykler.

Arild Hermstad fungerer som leder i MDG mens Une Bastholm er i fødselspermisjon. Foto: Per Haugen / TV 2

Inspirert av svenskene

MDG har satt av en milliard kroner til momsfritaket i sitt alternativ til Nasjonal Transportplan (NTP).

– Vi er inspirert av Sverige, som har gjort det samme, og i forhold til totalen i Nasjonal Transportplan på 1200 milliarder kroner, så er dette småpenger. Men det er viktige penger, og du får veldig mye igjen for det, sier partilederen.

Hermstad mener momsfritak på elsykkel er lite i forhold til det som brukes på avgiftsfritak på elbil i dag, og ingenting i forhold til det som brukes på motorveier

En økning i antallet elsykler vil forsterke behovet for å bygge ut flere gang- og sykkelveier, sier Hermstad.

Færre parkeringsplasser

MDG vil bygge supersykkelveier inn til byene, og bruke 23 milliarder kroner på å bygge mer sykkelvei.

– Mange er allerede kraftig irriter på MDG fordi syklene tar mer plass, og det blir færre parkeringsplasser i byene. Venter du sterk kritikk mot dette forslaget?

– Egentlig ikke, for byene våre har ikke plass til at bilen skal være førstevalget i bykjernen mange steder. Mange som bor nær byen kan løse mange av sine transportbehov på en billigere, enklere og sunnere måte gjennom elsykkelen, sier Hermstad.

I distriktene er det ikke like naturlig at elsykkelen kommer foran bilen, understreker han.

– Men i byene kan elsykkelen løse mye, og den tar mye mindre plass enn bilen. Folk blir sunnere og vi får renere luft, og hyggeligere bysentrum.

Bom for tog

I det alternative budsjettet foreslår partiet å halvere bompengene. Det har sammenheng med at MDG vil skrote eller nedskalere 36 veiprosjekter som regjeringen har lagt inn i NTP

Men det er ikke slik at MDG ikke «elsker bompenger» lenger.

– Vi liker bompenger når de går til å finansiere sykkelveier, kollektivtransport gange og andre grønne tiltak, sier Hermstad.

Han la torsdag fram en plan om å bruke bompenger til å finansiere utbygging av tog.

MDG ønsker å innføre samme ordningen som i Oslo og området rundt, der man tar penger fra bilistene til miljøvennlige tiltak, på noen av korridorene der partiet foreslår å bygge ut eller styrke togtilbudet.

– Det kaller vi for bom for tog, og det betyr at bilistene betaler for en del av investeringene i nye og bedre toglinjer.

MDG vil ha raskere jernbane i hele landet, bygge ut Nord Norgebanen og ha høyhastighetsbaner mellom Oslo og Stockholm, og Oslo og Gøteborg.