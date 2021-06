Forsvareren ber om at terrortiltalt 16-åring frifinnes

Andreas Berg Fevang, som forsvarer 16-åringen som er tiltalt for terrorplanlegging og deltakelse i IS, mener gutten må frifinnes.

– Det er en enorm forskjell på en fremmedkriger og det NN (tiltalte) har gjort, sier forsvarer Andreas Berg Fevang, ifølge NRK.

Han mener at gutten ikke hadde til hensikt å gjennomføre en terrorhandling, og at gutten må frifinnes. Hvis retten velger å dømme den syriske 16-åringen, mener Fevang straffen bør ligge på rundt ett år betinget, og at ungdomsstraff vil være riktig reaksjon.

Han er heller ikke enig i at gutten kan regnes som deltaker i IS.

Aktor ba onsdag om åtte års fengsel.