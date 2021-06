Lærere reagerer på Melby-intervju: – Håper ingen lærere vil stemme Venstre til høsten

I TV 2-programmet «Ærlig Talt» blir kunnskapsminister og Venstre leder Guri Melby stilt til vegs om tidligere valgløfter om å heve lønnen til norske lærere.

Etter et undervisningsår preget av hjemmeskole og hyppige overganger mellom rødt og gult nivå, har det til slutt endt i streik for lærerne.

I dag er over 19000 lærere tatt ut i streik, ifølge Unio.

Verdibudskap

Melby anerkjenner at det har vært et kjempetøft år for lærerne. Hun er likevel tilbakeholden på om hun mener at lærerne bør få høyre lønn.

– Min jobb er å gi lærerne best mulige forutsetninger til å gjøre jobben sin. Også er det kommunene som er arbeidsgiverne deres. Og siden det nå er midt i en pågående konflikt, så skal jeg ikke uttale meg om det.

– Men fortjener ikke lærerne høyere lønn?

– Det jeg er opptatt av er at vi sørger for at folk vil bli lærere, og står i yrket sitt.

I 2017 gikk Venstre til valg på å øke statusen og å heve lønnen til lærerne. Men Melby understreker at det ikke er hennes oppgave.

– Utfordringer er at det er kommunene som bestemmer lønnen, ikke staten. Vi gikk til valg på dette som et verdibudskap.

Videreutdanningsløft

Venstre har sittet i regjering i tre år, og Melby har vært kunnskapsminister i ett.

– Du har gått til valg på å heve statusen og lønnen til lærerne. Hvorfor har ikke dette blitt prioritert?

– Men det har vi jo gjort.

– Nei. De henger etter i lønn. De har hatt 14 prosentpoeng lavere lønnsvekst de siste årene enn resten av kommunal sektor.

– Det vi har gjort er å gi tidenes videreutdanningsløft.

– Men det er jo ikke økt lønn. Vi snakker om økt lønn.

– For mange kan det at du får mer kompetanse føre til økt lønn. Det at man får mer kompetanse kan føre til at du får et opprykk, og får en annen stilling, som igjen kan føre til at man får en økt lønn.

Melby understreker også at den femårig masterutdanning, som ble innført i 2017, kan føre til en høyere reallønnsvekst på sikt.

Steg på karrierestigen?

Klippet hvor Melby får spørsmål om lærerlønn har blitt publisert i Facebook-gruppen «Status lærer». Kunnskapsministerens svar har vagt flere reaksjoner i gruppa:

«Skal bli morsomt å se hvor mange lærere som i år stemmer på det som tidligere ble kalt for lærerpartiet. Hva skal Guri Melby love i år? .»

«Hvis det aldri har vært aktuelt å bruke sin partsstemme i trepartssamarbeidet, kan vi trygt slå fast at Venstres valgløfte kun er retorikk, og ikke politikk. Det som kommer fram i intervjuet, viser i det hele tatt en minister som sliter med å være med i den heiagjengen for lærerne som en kunnskapsminister burde stått i front for.»

«Etter å ha sett på dette, håper jeg ingen lærere vil stemme Venstre til høsten! Hun sier rett ut at valgløftet om å heve lærernes lønn bare ser pent ut på partiprogrammet. Nærmere å blottstille seg, kommer man vel ikke, hvis man ikke drar på en naturiststrand. .»

Flere muligheter

Administratoren i Facebook-gruppen, Bente Sparby, reagerer også på kunnskapsministeren sine svar.

– Selv med videreutdanningen en del lærere har fått, som ikke var gratis, og som ingen lærer har rett på, så ligger lærerlønningene fortsatt solid under det andre med tilsvarende utdanning får.

Sparby mener stortingspolitikerne har muligheter til å øke lærernes lønn og status.

– Mener politikerne alvor, må de enten øremerke nok midler til skolene i kommunetildelingene, eller så må de føre oss tilbake til staten som arbeidsgiver.

Fortjener høy lønn

I TV 2-intervjuet referer Melby til tall fra SSB som viser at lærermangelen i Norge vil være løst innen 2025. Ifølge SSB er årsaken til dette, ikke at det utdannes flere lærere, men en lavere vekst i antall barn.

Det var KrF som fikk gjennom lærernormen i 2017. For Venstre har det vært økt status og høyere lønn som har vært kampsaken.

– Har du gitt opp ambisjonen om å øke lønnen til lærerne?

– Jeg mener at læreryrket er et av de aller viktigste yrkene vi har. De fortjener både god status og høy lønn. Og det kommer jeg alltid til å gå på valg på, sier Melby.